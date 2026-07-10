“Tenho muito orgulho em ti, em nós!”: a declaração de amor de Maria Sampaio que não passou despercebida

Maria Sampaio partilhou um dos textos mais pessoais dos últimos tempos. A atriz e influenciadora digital recorreu às redes sociais para homenagear Margarida, a amiga que a acompanha desde a infância e que continua a ocupar um lugar muito especial no seu coração.

Na publicação, Maria revelou que as duas se conheceram ainda na creche, quando tinham apenas três anos. Com apenas 15 dias de diferença, a amizade nasceu muito cedo e resistiu ao passar dos anos. “A creche juntou-nos e desde os 3 anos que é a minha melhor amiga”, escreveu, recordando ainda uma pequena placa que lhe ofereceu quando tinha apenas quatro anos com a mensagem: “És a minha melhor amiga”.

A atriz refletiu também sobre aquilo que considera ser uma verdadeira amizade. Para Maria Sampaio, os amigos de uma vida são aqueles que estão presentes nos bons e nos maus momentos, que aceitam as diferenças e que sabem dar apoio, mas também que também chamarm à atenção quando é necessário. “São amigos que nos amam na diferença, no bom e no mau”, escreveu.

Apesar de reconhecer que são muito diferentes, Maria acredita que é precisamente essa diferença que fortalece a ligação entre ambas. “Somos muito diferentes, eu e a Bibita, sempre fomos, como um yin e yang que se complementam”, partilhou, acrescentando que sente sempre que algo se abre e cura quando está com a amiga.

A terminar, Maria Sampaio deixou uma declaração de amor que não passou despercebida aos seguidores: “Loveeee u! Sabes que estarei sempre aqui para ti para o que der e vier! Tenho muito orgulho em ti, em nós!”.

Recorde-se que Maria Sampaio e o ex-namorado Gonçalo Cabral estiveram juntos durante cerca de uma década. Da relação nasceu Caetana Luís (carinhosamente tratada por Calu).

A separação acabou por gerar bastante mediatismo, sobretudo devido aos rumores que circularam na altura. Entretanto, Gonçalo Cabral já assumiu publicamente uma nova relação amorosa com Daniela Lázaro.