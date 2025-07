Maria Sampaio apanha todos de surpresa com companhia especial nas férias

Maria Sampaio revela com quem está a passar umas férias especiais — e não é quem está a pensar.

Imagens descontraídas na praia revelam uma grande ligação de amizade de anos entre duas atrizes muito conhecidas.

Esta quinta-feira, dia 17 de julho de 2025, Maria Sampaio recorreu às redes sociais para partilhar com os seus seguidores momentos de grande amizade e cumplicidade vividos durante as suas férias. A atriz encontra-se a desfrutar de uns dias de descanso na companhia de alguém muito especial: a sua amiga de longa data, Madalena Brandão.

Maria Sampaio protagonizou um papel icónico e cheio de humor na novela Festa é Festa como Valquíria, ora veja este momento:

As duas atrizes, visivelmente felizes e descontraídas, partilharam várias imagens na praia, onde é notório o ambiente de alegria e leveza que têm marcado esta escapadinha de verão.

Madalena Brandão é uma figura bem conhecida do público português, tendo participado em vários projetos de sucesso. Em 2005, integrou o elenco da série juvenil “Morangos com Açúcar”, onde deu vida à personagem Filipa. Mais recentemente, foi destacada na novela «A Fazenda» no papel de Leti.

Relembre um dos momentos mais icónicos da atriz:

A publicação de Maria Sampaio foi recebida com carinho pelos fãs, que rapidamente encheram os comentários de mensagens positivas, demonstrando o quanto apreciam ver duas atrizes tão queridas do público partilharem a sua amizade fora do ecrã.

