Maria Sampaio está de luto: «No dia que casou foi para o céu»

A atriz Maria Sampaio, conhecida por dar vida a Valquíria na novela «Festa é Festa», enfrenta um momento de profundo luto. A tia da atriz faleceu precisamente no dia em que se casava, uma notícia que Maria partilhou com os seus seguidores na página de Instagram.

Numa publicação feita nas stories, Maria Sampaio desabafou sobre a dor de perder alguém tão querido:

"Ser atriz e perder uma das nossas pessoas preferidas deste mundo, e horas depois de estar a entrar num palco para fazer rir ou chorar pessoas que também elas têm momentos bons e maus. Este será para ti querida tia que o céu esteja em festa para te receber só te consigo imaginar agarradinha ao tio a dar muitos beijinhos."

A atriz partilhou também uma fotografia da tia, acompanhada de uma mensagem emotiva:

"Minha Tia, meu amor hoje no dia que casou foi para o céu ter com o seu amor. Amamos-te eternamente, és a melhor tia do mundo."

Este momento de tristeza recorda outra perda que Maria Sampaio enfrentou em 2022, quando também perdeu um tio, enquanto se preparava para se tornar mãe pela primeira vez. A atriz tem partilhado a sua dor e homenagem à família através das redes sociais, revelando a sua vulnerabilidade e ligação emocional aos entes queridos.

Numa mensagem de despedida ao tio falecido, Maria escreveu: "Hoje o céu está em festa e ganhou mais cor! Tio amamos-te muito, até um dia destes! 💖🙏🏻"

A partilha da atriz evidencia o lado mais humano e sensível da sua vida, mostrando que, mesmo em momentos de sucesso profissional, como a carreira na televisão, os laços familiares e a saudade ocupam um lugar central no seu coração.

