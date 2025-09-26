Maria Sampaio está de luto: «No dia que casou foi para o céu»

  • TVI Novelas
  • Há 26 min
Maria Sampaio está de luto: «No dia que casou foi para o céu» - TVI

Maria Sampaio recebe a pior notícia após espetáculo.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A atriz Maria Sampaio, conhecida por dar vida a Valquíria na novela «Festa é Festa», enfrenta um momento de profundo luto. A tia da atriz faleceu precisamente no dia em que se casava, uma notícia que Maria partilhou com os seus seguidores na página de Instagram.

Numa publicação feita nas stories, Maria Sampaio desabafou sobre a dor de perder alguém tão querido:
"Ser atriz e perder uma das nossas pessoas preferidas deste mundo, e horas depois de estar a entrar num palco para fazer rir ou chorar pessoas que também elas têm momentos bons e maus. Este será para ti querida tia que o céu esteja em festa para te receber só te consigo imaginar agarradinha ao tio a dar muitos beijinhos."

A atriz partilhou também uma fotografia da tia, acompanhada de uma mensagem emotiva:
"Minha Tia, meu amor hoje no dia que casou foi para o céu ter com o seu amor. Amamos-te eternamente, és a melhor tia do mundo."

Este momento de tristeza recorda outra perda que Maria Sampaio enfrentou em 2022, quando também perdeu um tio, enquanto se preparava para se tornar mãe pela primeira vez. A atriz tem partilhado a sua dor e homenagem à família através das redes sociais, revelando a sua vulnerabilidade e ligação emocional aos entes queridos.

Numa mensagem de despedida ao tio falecido, Maria escreveu: "Hoje o céu está em festa e ganhou mais cor! Tio amamos-te muito, até um dia destes! 💖🙏🏻"

A partilha da atriz evidencia o lado mais humano e sensível da sua vida, mostrando que, mesmo em momentos de sucesso profissional, como a carreira na televisão, os laços familiares e a saudade ocupam um lugar central no seu coração.

Veja também: 

O que é ser madrasta? Explicação de Jessica Athayde deixa Diogo Amaral em lágrimas - Novelas - TVI

Madalena Aragão apanhada de surpresa durante o jantar de gala com a equipa do PSG. O motivo está viral - Novelas - TVI

 

Relacionados

Vem aí em «A Fazenda»: Miro é acusado de roubo

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

«O silêncio não protege as vítimas.»: Teresa Tavares lança grito de alerta e expõe realidade dura

Mais Vistos

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

Hoje
1

Vem aí em «A Fazenda»: Becas faz denúncia que pode mudar o rumo da história

A Fazenda
Hoje
2

Vem aí em «A Fazenda»: Becas entrega-se à polícia

A Fazenda
dom, 25 mai
3

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Duarte reaparece

A Fazenda
dom, 14 set
4

«A Fazenda»: Depois de ter tentado violar a prima pela segunda vez, Duarte regressa

A Fazenda
Hoje
5

Vem aí em «A Fazenda»: Telefonema misterioso deixa Nadir em choque

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Há novidades sobre a saúde do bebé de Júlia

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Gonçalo perde o controlo após ser drogado por Duarte

A Protegida
Ontem

«Boa sorte pai»: Maria Botelho Moniz e filho surpreendem Pedro Bianchi Prata antes de momento importante

Ontem

«Não é egoísmo é amor»: Marta Melro quebra tabus ao revelar um dos seus segredos

Ontem

«O silêncio não protege as vítimas.»: Teresa Tavares lança grito de alerta e expõe realidade dura

Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Médica, que falsificou a gravidez de Zuri, deixa Lukenia encurralada

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

Maria Sampaio está de luto: «No dia que casou foi para o céu»

Hoje

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

Hoje

«Não é egoísmo é amor»: Marta Melro quebra tabus ao revelar um dos seus segredos

Ontem

«O silêncio não protege as vítimas.»: Teresa Tavares lança grito de alerta e expõe realidade dura

Ontem

«Estava à espera da meia noite para...»: Diogo Amaral surpreende com publicação inesperada

Ontem

O que é ser madrasta? Explicação de Jessica Athayde deixa Diogo Amaral em lágrimas

Ontem
Mais Fora do Ecrã