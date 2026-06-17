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«Que mulherão»: Atriz portuguesa arrasa além fronteiras

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 36min
«Que mulherão»: Atriz portuguesa arrasa além fronteiras - TVI

Maria Sampaio voltou a dar que falar ao partilhar imagens das férias em Ibiza, onde surge em biquíni e em excelente forma física, arrancando elogios dos seguidores.

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Maria Sampaio voltou a captar todas as atenções nas redes sociais ao partilhar registos das suas férias em Ibiza. A atriz portuguesa mostrou-se em excelente forma física e rapidamente conquistou uma onda de elogios com fotografias onde surge em biquíni, num cenário de verão paradisíaco.

A viver dias de descanso na ilha espanhola, conhecida pela sua vida noturna e praias de águas cristalinas, Maria Sampaio aproveitou o sol e o ambiente descontraído para recarregar energias. Nas imagens partilhadas, a atriz exibe confiança, estilo e uma presença marcante, num registo que não passou despercebido aos seguidores.

A publicação rapidamente gerou reações entusiásticas, com dezenas de comentários a destacar a sua boa forma e a naturalidade com que assume a sua imagem. Entre elogios à sua beleza e ao seu estilo de vida, muitos fãs deixaram mensagens de admiração. «QUE MULHERÃO 🔥🔥🔥🔥😍», «Tão Linda 😍😍» e «Uma sereia🔥🔥», pode ler-se.

Conhecida do público português pelo seu percurso na televisão e no teatro, Maria Sampaio tem vindo também a afirmar-se como uma presença forte nas redes sociais, onde partilha frequentemente momentos da sua vida pessoal, viagens e projetos profissionais.

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Ibiza, destino habitual de várias figuras públicas durante o verão, volta assim a ser palco de mais um momento viral, desta vez protagonizado pela atriz portuguesa Maria Sampaio.

 

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