Após separação, Maria Sampaio tem uma grande novidade

Depois de vários rumores sobre o fim da relação com Gonçalo Cabral, com quem manteve uma relação durante nove anos, Maria Sampaio surpreendeu os seguidores com uma revelação inesperada.

A atriz partilhou nos stories do Instagram uma novidade que deixou muitos fãs entusiasmados: “Entretanto não vos disse, mas estou a estudar texto. Estou aqui deitada mas não estou quieta. Estou a estudar texto para um novo projeto”, escreveu Maria Sampaio, mostrando que, apesar das mudanças na vida pessoal, a sua energia e dedicação profissional continuam intactas.

Sem revelar mais detalhes sobre o novo desafio, a atriz deixou no ar a promessa de novidades em breve, alimentando a curiosidade dos seguidores e fãs que a acompanham desde sempre.

Rumores em crescendo

A possível separação do casal, que estava junto desde 2016 e que tem uma filha em comum, Caetana Luís, já tinha sido tema de análise no V+ Fama, onde, a 22 de abril, se referiu que a relação estaria fragilizada há vários meses e, um dia depois, Isabel Figueira terá confirmado. Até ao momento, nenhuma das partes fez qualquer declaração oficial, mas os sinais deixados nas redes sociais por Maria Sampaio têm traçado este cenário.

De acordo com uma mensagem deixada pela atriz e cantora num dos recentes vídeos que publicou, a separação poderá ter acontecido na sequência de uma traição. Veja o vídeo e o que foi dito por Adriano Silva Martins e pelos comentadores, no programa do V+.

Sinais nas redes sociais

Nos últimos tempos, a atriz tem partilhado reflexões sobre o amor, renascimento pessoal e empoderamento feminino, publicações que muitos consideram indicativas de mudanças na sua vida pessoal.

As interações com Gonçalo Cabral desapareceram das redes e, agora, o gesto de aparecer ao lado de André Cabral com um comentário que se presta a interpretações confirma que algo poderá ter mudado definitivamente.

Conclusão

Embora não exista confirmação oficial, a separação de Maria Sampaio e Gonçalo Cabral parece ser já uma realidade. A escolha de estar ao lado de uma figura tão próxima da família do ex-companheiro, com um comentário sugestivo, deixou os fãs atentos — e muitos solidários com o possível recomeço da atriz, que foi mãe em outubro de 2022, após anos de tratamentos de fertilidade.

