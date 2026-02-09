Maria Sampaio faz anúncio especial, que inicia nova fase da sua vida: «Pela primeira vez»

Maria Sampaio, atriz, cantora e comentadora portuguesa, prepara-se para um regresso muito especial aos palcos em março de 2026, numa fase marcada por renovação, entusiasmo e novos desafios. Tornou-se amplamente conhecida junto do grande público pelo papel de Liliana na série juvenil “Morangos com Açúcar” (2005) e, mais recentemente, pela sua participação como comentadora em reality shows da TVI, onde se destacou pela frontalidade e carisma.

A grande novidade foi anunciada pela própria nas redes sociais: Maria Sampaio regressa ao teatro com a peça “Sexta-feira 13”, de Jean Pierre Martinez, que será apresentada no auditório Damião de Góis, em Alenquer, a sua terra natal. A estreia está marcada para o dia 20 de março, numa produção que promete momentos intensos, emoção e boa disposição.

Na publicação, a artista revelou estar profundamente emocionada com este regresso, sublinhando o significado especial de atuar pela primeira vez na sua terra: «É com muito orgulho que anuncio que já comecei os ensaios para uma nova peça de teatro, pela primeira vez na minha terra natal, ALENQUER». Maria destacou ainda o privilégio de integrar este projeto ao lado de Ana Marta Contente e de Simão Biernat, que acumula também as funções de encenador.

Além desta estreia, a atriz aproveitou para divulgar novas datas da peça “Os Monólogos da Vagina”, espetáculo em que também participa: 8 de março em Oeiras (Tagus Park), 13 de março no Funchal, e 19 e 20 de março em Alcochete, reforçando a sua forte ligação ao teatro e ao contacto direto com o público.

A publicação rapidamente gerou uma onda de reações positivas. Entre os comentários, destacou-se o apoio de José Carlos Pereira, que escreveu «Go Girl», assim como mensagens de incentivo como «Orgulhosa» e «Vou tentar ir já que é só fazer uma caminhada», mostrando o entusiasmo dos fãs perante este novo desafio profissional.

Este momento surge também numa fase de mudança e recomeço a nível pessoal. Recorde-se que, em janeiro de 2026, Maria Sampaio confirmou estar divorciada do bailarino Gonçalo Cabral, após uma separação anunciada em 2025. Do relacionamento nasceu Caetana Vitória, a filha do casal, que continua a ser o grande pilar da vida da artista.

Com novos projetos, um regresso marcante aos palcos e uma atitude positiva perante esta nova etapa, Maria Sampaio vive um período de renovação, mostrando que continua determinada a surpreender e a conquistar o público, tanto na televisão como no teatro.