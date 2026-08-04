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Ainda se lembra? O mesmo papel, novelas diferentes. Estes dois atores levaram a mesma personagem de uma novela para outra

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 50min
Ainda se lembra? O mesmo papel, novelas diferentes. Estes dois atores levaram a mesma personagem de uma novela para outra - TVI
Ainda se lembra? A mesma personagem apareceu em novelas diferentes graças a estes dois atores
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Ainda se lembra? A mesma personagem apareceu em novelas diferentes graças a estes dois atores

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Há uma curiosidade que junta os atores Maria Simões e Manuel Wiborg. É que os dois são famosos pelos crossover que protagonizaram.

Em 2006, aconteceu aquele que é apontado como o primeiro crossover das telenovelas em Portugal. Um momento histórico na ficção nacional. A atriz Maria Simões famosa pelo papel de empregada de Luíza Albuquerque em «Ninguém como Tu» regresso com o mesmo papel mas numa participação na novela «Tempo de Viver».

 Já Manuel Wibord viu o seu Inspetor Camacho transitar da Novela «A única Mulher» para «A Impostora».

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