Ainda se lembra? O mesmo papel, novelas diferentes. Estes dois atores levaram a mesma personagem de uma novela para outra

Há uma curiosidade que junta os atores Maria Simões e Manuel Wiborg. É que os dois são famosos pelos crossover que protagonizaram.

Em 2006, aconteceu aquele que é apontado como o primeiro crossover das telenovelas em Portugal. Um momento histórico na ficção nacional. A atriz Maria Simões famosa pelo papel de empregada de Luíza Albuquerque em «Ninguém como Tu» regresso com o mesmo papel mas numa participação na novela «Tempo de Viver».

Já Manuel Wibord viu o seu Inspetor Camacho transitar da Novela «A única Mulher» para «A Impostora».