Após um susto que lhes mudou a vida, gémeas de ‘Morangos com Açúcar’ celebram 37 anos: «Não começou da melhor maneira»

Mariana e Margarida Martinho têm motivos para celebrar. As gémeas que ficaram conhecidas do grande público através de “Morangos com Açúcar” completaram 37 anos e assinalaram a data nas redes sociais com uma publicação especial.

No passado sábado, dia 5, as duas irmãs recorreram ao Instagram para partilhar alguns momentos das celebrações e deixaram uma mensagem que acabou por chamar a atenção dos seguidores.

“37 anos de razões para celebrar. Não começou da melhor forma, mas é precisamente nestes momentos que nos devemos relembrar do que realmente importa e de quem temos por perto”, escreveram na legenda da publicação.

Apesar das dificuldades que marcaram o início desta nova etapa, Mariana e Margarida fizeram questão de olhar para o futuro com esperança e gratidão. “Um brinde a tudo o que ainda está por vir”, acrescentaram.

A mensagem rapidamente recebeu várias demonstrações de carinho por parte de amigos, fãs e figuras conhecidas. “Parabéns às duas manas”, “Que venham muitos mais”, “Sempre com um sorriso contagiante!” e “Parabéns, reinas” foram algumas das mensagens deixadas na caixa de comentários.

Um passado marcado por um grande susto

A referência das gémeas a um início de aniversário que “não começou da melhor forma” surge num contexto particularmente marcante na história das duas irmãs.

Margarida Martinho sofreu, aos 25 anos, uma rotura de um aneurisma cerebral, num episódio que aconteceu enquanto se encontrava num ginásio, em Londres. Na altura, a atriz sentiu uma dor de cabeça súbita e extremamente forte, sintoma que viria a estar relacionado com a hemorragia cerebral provocada pela rotura do aneurisma.

Mariana encontrava-se com a irmã e teve um papel determinante naquele momento. Ao chegar ao Royal London Hospital, alertou a equipa médica para o historial familiar, uma vez que a mãe das duas já tinha sofrido anteriormente um aneurisma.

A informação revelou-se importante para que os profissionais de saúde pudessem agir rapidamente perante a situação.

Margarida recuperou sem sequelas

Depois do diagnóstico, Margarida foi submetida a uma cirurgia de urgência e acabou por conseguir recuperar totalmente, sem ficar com sequelas.

Desde então, as duas irmãs têm partilhado publicamente a experiência vivida, procurando também alertar para a importância de reconhecer os sinais associados a um aneurisma cerebral e para a gravidade deste tipo de situação.

O episódio acabou por marcar profundamente a vida das gémeas, que não escondem a importância de valorizar cada momento. Sobreviver a uma situação desta natureza é, para as irmãs, “um privilégio”, uma perspetiva que ajuda a explicar a mensagem deixada agora no aniversário.

Conhecidas pela participação em “Morangos com Açúcar”, Mariana e Margarida Martinho continuam assim a celebrar a vida lado a lado, com os olhos postos no futuro e rodeadas por aqueles que lhes são mais próximos.