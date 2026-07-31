Trabalha há anos com Cristina Ferreira e conquistou uma das estrelas de Morangos com Açúcar: «inspira-me todos os dias»

Há histórias de amor que vivem longe dos holofotes, mas que acabam por conquistar os fãs quando são reveladas. Foi precisamente isso que aconteceu entre Mariana Martinho, uma das atrizes mais marcantes de Morangos com Açúcar, e Rui Valido, o fotógrafo português que é há vários anos um dos profissionais mais próximos de Cristina Ferreira.

Esta sexta-feira, dia do aniversário de Rui Valido, a atriz decidiu assinalar a data com uma declaração de amor única.

«Hoje é o dia dele. Entrou na minha vida sem avisar e, com a persistência que o define, ficou. Sabe o que quer e vai atrás até conseguir. É o homem mais paciente que conheço. Desafia-me a fazer mais, ensina-me a ser melhor e inspira-me todos os dias. Feliz aniversário, meu amor», ao mesmo tempo que divulgou um conjunto de fotografias que retratam bem este amor e a cumplicidade entre os dois.

Quem é Rui Valido?

Apesar de ser um nome muito conhecido nos bastidores da televisão e das revistas, Rui Valido prefere manter-se atrás da objetiva.

O fotógrafo português construiu uma carreira sólida no retrato de celebridades, na moda e em grandes eventos nacionais, sendo responsável por inúmeras capas de revista e produções fotográficas de figuras públicas.

Uma das suas relações profissionais mais conhecidas é precisamente com Cristina Ferreira. Ao longo dos anos, a apresentadora fez questão de destacar publicamente a importância de Rui Valido na sua vida profissional, chegando a descrevê-lo como uma pessoa "insubstituível". "uma das pessoas incríveis da minha vida".

O amor que conquistou uma das estrelas de «Morangos com Açúcar»

Na vida pessoal, Rui Valido encontrou o amor ao lado de Mariana Martinho, atriz que ficou conhecida junto do grande público graças ao enorme sucesso de Morangos com Açúcar.

Além da representação, Mariana construiu um percurso muito diversificado. Com formação em gestão, experiências internacionais e trabalho na área do voluntariado. Aventurou-se também na escrita, tendo lançado o livro Uma Viagem para a Vida, onde partilha reflexões sobre crescimento pessoal, autoconhecimento e desenvolvimento humano.

Discreta quanto à vida privada, a atriz abriu agora uma exceção para celebrar o aniversário do companheiro, deixando uma das mais bonitas declarações de amor dos últimos tempos.

A publicação mostra uma cumplicidade construída longe das câmaras e confirma que Rui Valido não é apenas um dos fotógrafos mais respeitados do panorama nacional ou um dos homens de confiança de Cristina Ferreira: é também o homem que conquistou o coração de uma das mais inesquecíveis estrelas de Morangos com Açúcar.