Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Mariana Monteiro mostra-se indignada com situação numa escola: «Deixa de haver bom senso»

  • TVI Novelas
  • Há 35 min
Mariana Monteiro mostra-se indignada com situação numa escola: «Deixa de haver bom senso» - TVI

Uma partilha inesperada.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Mariana Monteiro partilhou uma situação que a marcou no podcast «Educa-te», revelando que, pela primeira vez em 10 anos de trabalho sobre igualdade de género, encontrou uma escola onde alguns alunos foram impedidos de assistir a uma conversa sobre o tema.

Na transcrição, a autora descreve: «Fiquei impressionada porque estávamos numa escola em que pela primeira vez tinham sido proibidos de estar presentes alguns alunos. Ainda era um número considerável». Investigando o motivo, ouviu: «Estes encarregados de educação tiveram algum receio destas temáticas».

Mariana reagiu com perplexidade: «bem, não pode ser porque eu estou há 10 anos com o livro». Segundo ela, a situação ocorreu em «2025, final do ano», e foi a primeira vez que «não vão estar presentes X número de alunos» para falar de igualdade de género.

A autora sublinha que a polarização dos temas está a afetar o debate: «acho que se chegou aqui a um lugar em que todos estes temas, como está tudo tão polarizado, deixa de haver bom senso e parece que de repente estamos a querer converter as pessoas a uma coisa que não é pelo bem comum».

Mariana defende que o objetivo é «para que todos e todas estejamos, de facto, numa sociedade mais justa», e não de converter ninguém.

Recorde a memorável prestação de Mariana Monteiro em «Morangos com Açúcar»:

Relacionados

Sara Prata, Mariana Monteiro e Catarina Gouveia juntas em momento marcante

A fotografia do reencontro de Isaac Alfaiate e Mariana Monteiro está a deixar os fãs nostálgicos

17 anos depois de ter participado em «Morangos com Açúcar», esta atriz revela segredos dos bastidores

Era conhecida como a Mónica, líder das Popstar de «Morangos com Açúcar». Já tem duas filhas e está diferente

De “Morangos com Açúcar” ao estrelato musical: Esta artista vive momento de grande sucesso

Atriz emblemática de «Morangos com Açúcar» sobe a temperatura e conquista elogios em massa

Deu vida à icónica Papoila em «Morangos com Açúcar». Como está ela, 15 anos depois?

Carla Vasconcelos, a eterna Papoila de «Morangos com Açúcar», partilha revolta: «O que se passa convosco?»

Deu vida ao rebelde Manel em «Morangos com Açúcar». Hoje, está diferente e casado com uma cara bem conhecida

Atriz icónica de Morangos com Açúcar surpreende com mudança de vida radical: «3 kg em 15 dias»

Mais Vistos

Kika Cerqueira Gomes mostra fotos nunca antes vistas com Pierre Gasly, em dia especial

Festa é Festa
10 fev 2025
1

Pierre Gasly, namorado de Kika Gomes, vive fase difícil: «Estou devastado, não há palavras para descrever a dor»

Ontem
2

«Para ele ficar atiçado»: Em pose sensual, Inês Aires Pereira sublinha que também é "amante"

Ontem
3

Inês Aires Pereira arrasa com fotos sensuais, mas reparou neste pormenor?

13 mar 2025
4

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás pede satisfações a Vítor, mas ele coloca-o no lugar

Amor à Prova
ter, 21 abr
5

Exclusivo «Amor à Prova»: Amália e Tomás envolvem-se

Amor à Prova
dom, 31 mai
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Como nunca a vimos! Maria de Fátima vestida de empregada doméstica

Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor despede Tomás

Amor à Prova
Hoje

Reconhece esta silhueta sensual? É um dos nomes do momento na ficção portuguesa

A Protegida
dom, 7 jun

Há um detalhe na casa de David Carreira e Carolina Carvalho que os fãs não estão a deixar escapar

Hoje

Pierre Gasly, namorado de Kika Gomes, vive fase difícil: «Estou devastado, não há palavras para descrever a dor»

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em alerta máximo com o aparecimento de Caio e a sua ligação a Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Isso é um grande problema»: Atriz famosa assume dias complicados e aconselha a «não esconder» a situação

Hoje

Mariana Monteiro mostra-se indignada com situação numa escola: «Deixa de haver bom senso»

Hoje

Há um detalhe na casa de David Carreira e Carolina Carvalho que os fãs não estão a deixar escapar

Hoje

Após perder mais de 10 quilos, conhecida atriz revela incrível transformação

Hoje

José Condessa celebra 29 anos com festa de arromba. E o tema não passou despercebido

Ontem

Pierre Gasly, namorado de Kika Gomes, vive fase difícil: «Estou devastado, não há palavras para descrever a dor»

Ontem
Mais Fora do Ecrã