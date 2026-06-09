Mariana Monteiro mostra-se indignada com situação numa escola: «Deixa de haver bom senso»

Mariana Monteiro partilhou uma situação que a marcou no podcast «Educa-te», revelando que, pela primeira vez em 10 anos de trabalho sobre igualdade de género, encontrou uma escola onde alguns alunos foram impedidos de assistir a uma conversa sobre o tema.

Na transcrição, a autora descreve: «Fiquei impressionada porque estávamos numa escola em que pela primeira vez tinham sido proibidos de estar presentes alguns alunos. Ainda era um número considerável». Investigando o motivo, ouviu: «Estes encarregados de educação tiveram algum receio destas temáticas».

Mariana reagiu com perplexidade: «bem, não pode ser porque eu estou há 10 anos com o livro». Segundo ela, a situação ocorreu em «2025, final do ano», e foi a primeira vez que «não vão estar presentes X número de alunos» para falar de igualdade de género.

A autora sublinha que a polarização dos temas está a afetar o debate: «acho que se chegou aqui a um lugar em que todos estes temas, como está tudo tão polarizado, deixa de haver bom senso e parece que de repente estamos a querer converter as pessoas a uma coisa que não é pelo bem comum».

Mariana defende que o objetivo é «para que todos e todas estejamos, de facto, numa sociedade mais justa», e não de converter ninguém.

Recorde a memorável prestação de Mariana Monteiro em «Morangos com Açúcar»: