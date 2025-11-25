O segredo melhor guardado de Morangos com Açúcar foi finalmente revelado

Evento de lançamento da 6.ª temporada de "Morangos Com Açúcar"
Foto: TVI

Uma revelação única

É já na próxima sexta-feira que o espetáculo “Cantar Morangos” sobe ao palco da maior sala do país, a MEO Arena, para celebrar os 20 anos da série que marcou a televisão portuguesa e atravessou várias gerações: Morangos com Açúcar. Descrito como “a música de duas décadas da tua série favorita”, o espetáculo assume-se como uma verdadeira carta de amor à banda sonora que acompanhou milhares de jovens, trazendo de volta os temas que fizeram parte da vida de toda uma geração.

Para esta comemoração especial, estão confirmados vários artistas que deram voz às músicas mais emblemáticas da série: Edmundo Vieira (D’ZRT), Paulo Vintém (D’ZRT), Diana Monteiro (Just Girls), Luke d’Eça (4Taste), TT, Mariiana, Dama Bete, entre muitos outros convidados que prometem transformar a MEO Arena numa viagem nostálgica inesquecível.

O grande objetivo é simples e emocionante: proporcionar uma viagem no tempo, revivendo os momentos mais marcantes da série através das suas canções mais icónicas. O evento tem passado pelas maiores salas de espetáculos do país, como a MEO Arena, em Lisboa, e a Super Bock Arena, no Porto, sempre com grande adesão do público.

Entre as maiores surpresas desta edição destaca-se Mariana Venâncio, que interpreta Mariana nas novas temporadas de Morangos com Açúcar. A jovem artista, que tem vindo a afirmar-se rapidamente, é apontada como uma das novas revelações do universo MCA, conquistando fãs de várias idades com o seu talento e carisma. Uma nova voz que está a dar que falar e que promete marcar o futuro da série.

Com um elenco de luxo, nostalgia à mistura e músicas que todos sabem cantar, “Cantar Morangos” promete uma noite memorável, reunindo gerações numa celebração única da série que marcou a cultura pop portuguesa.

