Vem aí em «Terra Forte»: Ao descobrir que foi traída, Carla parte para o grande confronto

Em «Terra Forte», Sónia (Mafalda Tavares), Delfina (Elsa Galvão) e Rufino (Vitor Norte) concluem que Glória (Maria João Pinho) ldestruiu mais um casamento ao envolver-se com José (Paulo Calatré) . Sónia liga a Moreira para lhe contar a traição.

Moreira ganha coragem para contar a Carla que José tem uma amante.

Ela fica furiosa ao pensar que José já se envolvia com Glória durante o casamento e sai decidida a confrontá-la. Moreira vai atrás dela preocupado.

Recorde-se que um dos momentos em que José traiu Carla: