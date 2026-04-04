Vem aí em «Terra Forte»: Carla descobre quem é o amante de Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Mané (Simão Fumega) diz a Joana (Vera Macedo) achar que o homem com quem Babi (Melissa Matos) está não é de confiança, tendo-o apanhado a falar de maneira suspeita ao telefone. Joana relativiza a dizer que ele deve ter outra mulher. Vini (Gustavo Alves) decide tirar umas fotografias a Cobra (ricardo Burgos) para Dani confirmar que não há mesmo problemas de Babi se envolver com ele.
Dani (Camy Ribau) recebe as fotografias que Vini lhe enviou de Babi aos beijos com Cobra. Ambos reprovam a grande tatuagem de uma cobra que Cobra tem nas costas. Carla (Marina Albuquerque) vê e estaca em choque seguindo depois disparada para a cozinha.
Leumi (Cassiano Carneiro) prepara o jantar quando Carla entra eufórica a contar que o ritual da cobra funcionou. Conta-lhe que descobriu quem é o amante de Fátima, um homem com uma tatuagem de cobra nas costas. Leumi fica curioso e nervoso, mas Carla insiste que precisa de contar também a Susette (Inês Faria).
Recorde-se que para além de amante e pai dos filhos de Maria de Fátima, Cobra é seu cúmplice em todos os crimes e esquemas: