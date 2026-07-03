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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Carla esquece José e conhece um homem que muda tudo

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 52min
Vem aí em «Terra Forte»: Carla esquece José e conhece um homem que muda tudo - TVI

Inesperadamente, tudo acontece.

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Em «Terra Forte», Carla (Marina Albuquerque) decide abandonar a ideia de vingança contra José (Paulo Calatré) e Glória (Maria João Pinho). Nesse momento, surge um arquiteto muito atraente e todos ficam surpreendidos.

O arquiteto apresenta-se como responsável pela proposta da loja da Ostraderm em São Paulo. Carla fica satisfeita e mais animada com a vida. Flor (Benedita Pereira) admira a capacidade dela de superar os problemas.

Carla entusiasma-se com a possibilidade de refazer a vida ao sair com o arquiteto. Dani lamenta não ter ninguém especial na sua vida. Babi revela que tem um encontro marcado.

Recorde-se que José pôs fim ao casamento:

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