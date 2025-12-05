A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Anita fica desolada. E, não é por causa de Hector

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:59
Vem aí em «A Protegida»: Anita fica desolada. E, não é por causa de Hector - TVI

Memórias do passado vêm atormentar a mãe de Hector.

Em «A Protegida», Anita (Marina Mota) diz a Óscar (Joaquim Horta) que estão ali umas pessoas para falar com ele e Óscar fica com medo de que sejam novamente os jornalistas que o detestam. Anita refere que não é nada disso e que nunca faria nada para o prejudicar. Anita afirma estar do lado dele e promete um dia contar-lhe a sua história, para ficar a conhecê-la melhor.

Fernando vai ter com Anita e nota que está desanimada. Anita confessa que ficou abalada por ver tantas mães que perderam os filhos, pois sabe bem a dor que passaram. Anita diz que nenhuma mãe devia passar por isso. Sofia (Catarina Rebelo) chama Anita e ela diz que vai já.

