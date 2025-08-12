Vem aí em «A Protegida»: Anita pede favor a Laura, que a deixa tensa

Em «A Protegida», Anita (Marina Mota) está a jantar no Flores e conversa com Laura (Alexandra Lencastre) sobre o que se passou. Laura diz que gosta muito de Hector (Christian Escuredo), mas não pode deixar que o restaurante seja prejudicado. Anita conta que Hector sempre a protegeu e agora ela está a fazer o mesmo. Anita pede a Laura para não afastar o filho do restaurante.
Laura está confusa, pois achou que Hector tinha aceitado bem a proposta de vender a sua parte. Anita garante que ele ficou devastado e está ali enquanto mãe, para proteger o seu filho. Anita pede a Laura que Hector continue a ser sócio de Mariana (Matilde Reymão) e passem a parte dele para o nome dela. Laura fica tensa.
De recordar que Anita não sabe que Laura quer denuncia-la: