Vem aí em «A Protegida»: Anita já sabe o que se passa com a sua saúde

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:42
Vem aí em «A Protegida»: Anita já sabe o que se passa com a sua saúde

Um diagnóstico que ninguém quer receber.

Em «A Protegida», Anita (Marina Mota) chega do médico e Sofia (Catarina Rebelo) pergunta-lhe como correu. Anita diz que o médico só a mandou descansar mais. Sofia pergunta pelas alucinações e Anita diz que esteve mesmo ali uma pessoa a entregar o currículo, mas Sofia não acredita. Anita diz que vai descansar e pede para não ser incomodada.

Anita tira a caixa de comprimidos que o médico lhe receitou e lembra-se do que ele lhe disse. As alucinações são causadas pelos princípio de demência, mas vai receitar-lhe uns comprimidos para a acalmar e em princípio as alucinações vão parar. Anita olha para os comprimidos, hesitante, mas acaba por tomá-los.

