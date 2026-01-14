Vem aí em «A Protegida»: Anita perde o controlo após conversa perturbadora

Em «A Protegida», Fernando entra assustado. Diz que tem pessoas poderosas atrás dele e querem que volte para Espanha, para acabarem com ele. Anita (Marina Mota) diz-lhe que o lugar dele é ali e que ninguém lhe vai fazer mal.

Anita pergunta a Fernando se está mais calmo. Ele diz que sim, pois Anita tem a capacidade de o acalmar. Fenando afirma que gostava de ter um hotel e Anita diz que passou por muitos. Quando vai para falar do marido, Sofia (Catarina Rebelo) aparece e estranha que ela esteja a falar sozinha. Anita olha para Fernando, mas ele já não está lá.

Anita, desorientada, procura por Fernando. Sofia tenta perceber quem é Fernando e Anita diz que é um funcionário novo. Sofia não tem conhecimento de nenhum funcionário novo e pergunta se o marido de Anita não se chamava Fernando. Anita começa a perceber que talvez tenha sido tudo fruto da sua imaginação e fica ainda mais perturbada.

Sofia leva Anita para o seu quarto, que continua em pânico, por Fernando ter sido uma alucinação. Sofia tenta perceber o que se passa, mas Anita diz que resolve o assunto. Sofia quer chamar Héctor (Christian Escuredo), mas Anita pede-lhe para não o fazer.