A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Anita perde o controlo após conversa perturbadora

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 39min
Vem aí em «A Protegida»: Anita perde o controlo após conversa perturbadora - TVI

O caos está instalado.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Protegida», Fernando entra assustado. Diz que tem pessoas poderosas atrás dele e querem que volte para Espanha, para acabarem com ele. Anita (Marina Mota) diz-lhe que o lugar dele é ali e que ninguém lhe vai fazer mal.

Anita pergunta a Fernando se está mais calmo. Ele diz que sim, pois Anita tem a capacidade de o acalmar. Fenando afirma que gostava de ter um hotel e Anita diz que passou por muitos. Quando vai para falar do marido, Sofia (Catarina Rebelo) aparece e estranha que ela esteja a falar sozinha. Anita olha para Fernando, mas ele já não está lá.

Anita, desorientada, procura por Fernando. Sofia tenta perceber quem é Fernando e Anita diz que é um funcionário novo. Sofia não tem conhecimento de nenhum funcionário novo e pergunta se o marido de Anita não se chamava Fernando. Anita começa a perceber que talvez tenha sido tudo fruto da sua imaginação e fica ainda mais perturbada.

Sofia leva Anita para o seu quarto, que continua em pânico, por Fernando ter sido uma alucinação. Sofia tenta perceber o que se passa, mas Anita diz que resolve o assunto. Sofia quer chamar Héctor (Christian Escuredo), mas Anita pede-lhe para não o fazer.

Relacionados

Vem aí «A Protegida»: Mariana em choque ao descobrir o verdadeiro motivo das lágrimas da mãe

Vem aí «A Protegida»: Hector ouve conversa secreta entre Mariana e Laura e reage

A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: JD apanha Hector a fazer o que não deve

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Reviravolta! Clarice está nas mãos de Virgílio

A Protegida
seg, 12 jan

Vem aí em «A Protegida»: Hector e antiga aliada unem-se com uma missão

A Protegida
dom, 11 jan

Gina põe Leandro na linha: «Não vou sustentar um encostado»

A Protegida
sáb, 10 jan

Clarice repreende a filha: «Tu estás a assustar-me, Mónica. Estás louca»

A Protegida
sáb, 10 jan

A Protegida: «O Jorge morreu hoje de manhã num acidente de carro horrível»

A Protegida
sáb, 10 jan
Mais A Protegida

Mais Vistos

“Já não consigo disfarçar”: Ana Guiomar assume nova paixão

Amor à Prova
Ontem
1

Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial

Festa é Festa
8 set 2025
2

«Que se lixem as flores e os chocolates»: Atriz famosa revela o segredo do amor verdadeiro

Ontem
3

«Casei com o homem da minha vida»: atriz da TVI vive o seu conto de fadas

31 jul 2025
4

«Vítima de um aneurisma »: Ator de Morangos com Açúcar vive a fase mais difícil da sua vida

qua, 7 jan
5

Ricardo Sá

qua, 7 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima recebe um aviso anónimo sobre Flor

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avança com o transplante para salvar Nico

Amor à Prova
seg, 12 jan

“Já não consigo disfarçar”: Ana Guiomar assume nova paixão

Amor à Prova
Ontem

«Aconteceu tanta coisa importante»: Rita Pereira fala de um dos momentos mais marcantes da sua vida

Terra Forte
Ontem

«Podem acabar com uma pessoa»: Inês Aires Pereira abre o coração sobre o passado

Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Reviravolta! Clarice está nas mãos de Virgílio

A Protegida
seg, 12 jan
FORA DO ECRÃ

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Amor à Prova
Hoje

«Que se lixem as flores e os chocolates»: Atriz famosa revela o segredo do amor verdadeiro

Ontem

«Tenho muitas saudades dele»: Noivo de Maria Botelho Moniz deixa homenagem tocante a alguém que perdeu

Ontem

«Aconteceu tanta coisa importante»: Rita Pereira fala de um dos momentos mais marcantes da sua vida

Terra Forte
Ontem

«Podem acabar com uma pessoa»: Inês Aires Pereira abre o coração sobre o passado

Ontem

“Já não consigo disfarçar”: Ana Guiomar assume nova paixão

Amor à Prova
Ontem
Mais Fora do Ecrã