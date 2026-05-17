Vem aí em «A Protegida»: Anita recusa tratamento para continuar a 'ver' Fernando

Em «A Protegida», Anita (Marina Mota) mexe na sua aliança e Fernando diz-lhe que a sua ainda tem o nome dela. Anita não quer voltar a tomar os comprimidos, pois prefere enlouquecer, mas continuar a ver Fernando, do que continuar lúcida e deixar que as pessoas a magoem.
Sofia (Catarina Rebelo) vê Anita a falar sozinha e fica preocupada. Anita já contou a Sofia que tem alucinações, mas decidiu não tomar os comprimidos, porque prefere viver assim. Sofia diz que isso vai acabar por afetar o trabalho e tem muita gente dependente dela. Anita revela que quando isso acontecer, passa tudo para Sofia, pois é a única que se preocupa com ela e Héctor (Christian Escuredo) não é boa pessoa.