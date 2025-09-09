Vem aí em «A Protegida»: Hector proíbe a Anita de comer e trata a mãe com agressividade

Em «A Protegida», Anita (Marina Mota) repreende Hector (Christian Escuredo) pela forma como a tem tratado e pede satisfações por ter mandado Sofia recusar-lhe comida, mas Hector ignora-a. Anita fica incrédula com a postura do filho.

Hector não gosta de ver Anita a jantar e relembra que a mandou ficar no quarto. Anita diz que faz o que quiser e que ele não manda nela. Hector atira o prato de Anita ao chão e finge que foi um acidente. Hector pede a Sofia (Catarina Rebelo) para limpar e acha melhor a mãe ir descansar.

Recorde-se que Hector tem tido atitudes muito graves: