Vem aí em «A Protegida»: Memória seletiva ou manipulação? Polícia tenta furar farsa de Anita

Em «A Protegida», Anita (Marina Mota) acaba de se vestir e parece bastante lúcida, mas quando Sofia (Catarina Rebelo) chega, volta a fingir demência e pergunta-lhe que marcas são aquelas no seu rosto. Sofia fica preocupada por Anita não se lembrar.

A inspetora fala agora com Anita, que aparenta estar muito nervosa. Anita continua a fingir demência e diz que não se lembra de nada estranho na noite passada. Lembra-se que jantou com Sofia e depois foi dormir. A inspetora fala na arma e no confronto com Manuel, mas Anita finge que não se lembra de nada. A inspetora fica frustrada.

Hector (Christian Escuredo) dá indicações a Sofia do que deve dizer, pois quer dar a entender que quis ajudar Manuel (Duarte Gomes). Hector vai arranjar um médico que lhe passe um atestado falso em como Manuel fez terapia, mas deixou de aparecer. Sofia diz estar aliviada. Hector só tem pena que tenha sido Anita a disparar a arma, mas garante que a mãe não irá presa.

Recorde-se que já há algum tempo que acham que Anita está a ficar demente: