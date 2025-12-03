A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Grupo de mães desesperadas pede grande favor a Óscar

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:50
Vem aí em «A Protegida»: Grupo de mães desesperadas pede grande favor a Óscar - TVI

O irmão de Isabel deixa-as em lágrimas.

Em «A Protegida», Anita (Marina Mota) diz a Óscar (Joaquim Horta) que estão ali umas pessoas para falar com ele e Óscar fica com medo de que sejam novamente os jornalistas que o detestam. Anita refere que não é nada disso e que nunca faria nada para o prejudicar. Anita afirma estar do lado dele e promete um dia contar-lhe a sua história, para ficar a conhecê-la melhor.

Quem está ali para falar com Óscar são as mães que já estiveram lá antes e insistem para que Óscar continue o seu trabalho de apreensão de droga. Óscar explica que não pode, porque o que fazia é ilegal e está a enfrentar a justiça por causa disso. As mães incentivam-no a fazê-lo de forma discreta e salientam a importância do seu trabalho.

As mães continuam a insistir em como o trabalho de Óscar é importante e como salvou muitas vidas. Algumas lamentam a morte dos filhos e todos se emocionam, incluindo Laura (Alexandra Lencastre). As mães agradecem a Óscar pelo papel que desempenhou na vida de tantas famílias e insistem para que volte a fazer o mesmo. Óscar promete pensar no assunto.

