Vem aí em «A Protegida»: Grupo de mães desesperadas pede grande favor a Óscar

Em «A Protegida», Anita (Marina Mota) diz a Óscar (Joaquim Horta) que estão ali umas pessoas para falar com ele e Óscar fica com medo de que sejam novamente os jornalistas que o detestam. Anita refere que não é nada disso e que nunca faria nada para o prejudicar. Anita afirma estar do lado dele e promete um dia contar-lhe a sua história, para ficar a conhecê-la melhor.
Quem está ali para falar com Óscar são as mães que já estiveram lá antes e insistem para que Óscar continue o seu trabalho de apreensão de droga. Óscar explica que não pode, porque o que fazia é ilegal e está a enfrentar a justiça por causa disso. As mães incentivam-no a fazê-lo de forma discreta e salientam a importância do seu trabalho.
As mães continuam a insistir em como o trabalho de Óscar é importante e como salvou muitas vidas. Algumas lamentam a morte dos filhos e todos se emocionam, incluindo Laura (Alexandra Lencastre). As mães agradecem a Óscar pelo papel que desempenhou na vida de tantas famílias e insistem para que volte a fazer o mesmo. Óscar promete pensar no assunto.