Vem aí em «A Protegida»: Sanjay é atacado sem nó nem piedade

Em «A Protegida», Sanjay (Mário Oliveira) voltou à fábrica com a desculpa de ter lá deixado o telemóvel. Um segurança vem com ele e traz um molho de chaves. Sanjay diz que lhe pareceu ver luz nos vestiários e o segurança vai lá ver. Sanjay olha para o molho de chaves, tenso.
Sanjay vai em direção à sala comum, quando ouve barulho vindo de lá e vê Giorgio e uns capangas a carregarem caixas com baterias de lítio, para esconderem no café. Giorgio ouve barulho e entra na sala comum.
Sanjay esconde-se, mas Giorgio ainda vem atrás dele e diz que só quer falar com ele. Sanjay consegue tirar uma foto a Giorgio, mas percebe que apenas se vê um vulto. Quando sai do esconderijo, Giorgio dá-lhe uma pancada na cabeça e ele cai inanimado no chão.
Recorde-se que Sanjay está a passar por uma fase complicada, pois foi traído: