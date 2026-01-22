A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Sanjay é atacado sem nó nem piedade

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 56min
Vem aí em «A Protegida»: Sanjay é atacado sem nó nem piedade - TVI

Ele vê demais.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Protegida», Sanjay (Mário Oliveira) voltou à fábrica com a desculpa de ter lá deixado o telemóvel. Um segurança vem com ele e traz um molho de chaves. Sanjay diz que lhe pareceu ver luz nos vestiários e o segurança vai lá ver. Sanjay olha para o molho de chaves, tenso.

Sanjay vai em direção à sala comum, quando ouve barulho vindo de lá e vê Giorgio e uns capangas a carregarem caixas com baterias de lítio, para esconderem no café. Giorgio ouve barulho e entra na sala comum.

Sanjay esconde-se, mas Giorgio ainda vem atrás dele e diz que só quer falar com ele. Sanjay consegue tirar uma foto a Giorgio, mas percebe que apenas se vê um vulto. Quando sai do esconderijo, Giorgio dá-lhe uma pancada na cabeça e ele cai inanimado no chão.

Recorde-se que Sanjay está a passar por uma fase complicada, pois foi traído:

Relacionados

Vem aí em «A Protegida»: Depois de reencontrar JD, Mariana sofre uma das maiores desilusões

Vem aí em «A Protegida»: Anita perde o controlo após conversa perturbadora

A Protegida

«A vida não é sobre cair, é sobre levantar»: A arrepiante reflexão de Fernanda Serrano que deixou os fãs boquiabertos

A Protegida
Ontem

Sara Barradas e José Raposo anunciam novidade bombástica

A Protegida
seg, 19 jan

Exclusivo «A Protegida»: Anita tem demência

A Protegida
seg, 19 jan

A Protegida: Hector quer reatar a relação com Diana?

A Protegida
sáb, 17 jan

A Protegida: A reação inesperada de Laura ao saber da morte de Jorge 

A Protegida
sáb, 17 jan

A Protegida: Nuno recusa pedido de JD

A Protegida
sáb, 17 jan
Mais A Protegida

Mais Vistos

Vem aí «Terra Forte»: Flor prepara regresso aos Açores e António teme reação de Rosinha

Terra Forte
Hoje
1

Vem aí em «Terra Forte»: Flor tem uma nova visão e lembra-se da queda do cruzeiro

Terra Forte
qui, 8 jan
2

Já arrancaram as gravações de «Amor à prova»: eis as primeiras imagens

Amor à Prova
12 set 2025
3

Catarina Gouveia vai parar ao hospital, após quase 1 mês fora de Portugal

ter, 20 jan
4

Catarina Gouveia: veja como a filha da atriz e influenciadora está crescida e linda

30 jan 2024
5

Vem aí «Terra Forte»: Flor deixa Rosa Maria em choque ao revelar que fingiu amnésia

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: André é espancado

Amor à Prova
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Flor prepara regresso aos Açores e António teme reação de Rosinha

Terra Forte
Hoje

Filha de famosa e acarinhada atriz está desaparecida

Hoje

«Estou passada»: Jéssica Athayde apanha Diogo Amaral em momento inesperado

Amor à Prova
Hoje

«Não estou bem... preciso de ajuda»: Cantora famosa confessa luta

Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Saúde de Afonso preocupa Tomás e David

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Estou passada»: Jéssica Athayde apanha Diogo Amaral em momento inesperado

Amor à Prova
Hoje

Filha de famosa e acarinhada atriz está desaparecida

Hoje

Madalena Aragão regressa a Portugal para uma noite histórica

Cacau
Ontem

«Para pedir desculpa aos vizinhos»: Sara Prata fala sobre noite 'agitada'

Ontem

Irreconhecível! Inês Castel Branco muda de visual

Cacau
Ontem

«Não estou bem... preciso de ajuda»: Cantora famosa confessa luta

Ontem
Mais Fora do Ecrã