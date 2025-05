Vem aí em «A Protegida»: Sanjay está apaixonado?

Exclusivo «A Protegida»: Festa de divórcio de Margarida termina com beijo surpreendente

Em «A Protegida», Sanjay (Mário Oliveira) e Aruna (Noua Wong) arrumam as compras no frigorífico. Sanjay diz que nunca tiveram tanta comida, mas Aruna não reage pois anda com a cabeça na lua. Sanjay fica feliz pela irmã estar apaixonada e só espera que Virgílio (Diogo Morgado) a trate bem. Ela diz que ele é perfeito e se calhar estava mesmo destinado virem para Portugal. Sanjay pensa em Margarida (Inês Herédia) e sorri.

Margarida chega a casa e ao ver a sala vazia, fica abatida. Vê a mochila e uns sapatos de Paz (Aline Neves) por ali e desata a chorar. Margarida questiona-se sobre onde errou. Sanjay aparece com um balde de gelado, pois achou que Margarida ia precisar. Ela diz-lhe que é um bom amigo e abraça-o.

Relembre a primeira vez que Sanjay e Margarida se viram: