A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Sanjay sacrifica-se por amor a Margarida

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 48min
Vem aí em «A Protegida»: Sanjay sacrifica-se por amor a Margarida - TVI

Aruna fica em choque com o irmão.

Em «A Protegida», Margarida (Inês Herédia) e Rui (Daniel Viana) chegam a casa. Margarida vem a ler uma carta sem remetente que estava no correio, mas que vem assinada por Rui. Margarida pergunta-lhe se foi ele que escreveu a carta e Rui diz que sim. Margarida fica confusa e Rui diz que a ama. Rui volta a ler a carta e questiona-se sobre quem a terá escrito.

Aruna (Noua Wong) já sabe da carta apaixonada que Sanjay (Mário Oliveira) escreveu a Margarida, mas onde se fez passar por Rui. Aruna acha que o irmão está maluco ao fazer aquilo e não percebe porque está a entregar a mulher que ama, de bandeja a outro homem. Sanjay diz que o fez por Paz (Aline Neves), pois ela merece ter a família unida. Aruna não consegue compreender.

Recorde-se que Sanjay foi ameaçado por Rui:

