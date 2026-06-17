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Marisa Cruz prova que a idade é só um número e deixa reflexão forte: «A maturidade traz clareza»

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 33min
Marisa Cruz prova que a idade é só um número e deixa reflexão forte: «A maturidade traz clareza» - TVI

Marisa Cruz partilhou uma nova reflexão através da sua marca, onde fala sobre o passar do tempo, a diferença entre juventude e maturidade e a importância de viver com mais clareza e autenticidade.

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Marisa Cruz voltou a recorrer às redes sociais para deixar uma mensagem de reflexão através de uma publicação associada à sua marca, onde aborda a forma como encara o passar do tempo e a evolução pessoal.

Na partilha, Marisa Cruz defende que “a idade não se mede em números”, sublinhando que o verdadeiro peso do tempo está na forma como cada pessoa ganha clareza sobre si própria ao longo da vida. A mensagem destaca o contraste entre fases distintas: enquanto a juventude é associada à descoberta e à novidade, a maturidade é apresentada como um período de maior consciência e definição pessoal.

A apresentadora e modelo reforça ainda a ideia de que esta fase mais madura traz consigo uma libertação de expectativas externas, em que deixa de existir a necessidade de corresponder a tudo e a todos. Em vez disso, surge uma maior aposta na autenticidade e no auto-conhecimento.

Numa reflexão mais intimista, Marisa Cruz sublinha também a importância de se saber quem se é sem necessidade de validação externa, deixando no ar a ideia de que essa confiança interior é uma das maiores conquistas da maturidade.

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A publicação rapidamente gerou reações entre seguidores, que destacaram o tom inspirador da mensagem e a forma como a figura pública tem vindo a partilhar pensamentos mais pessoais através dos seus projetos.

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