Em 1992, esta atriz foi considerada a mulher mais bonita de Portugal. Como está agora?

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 29min
Em 1992, esta atriz foi considerada a mulher mais bonita de Portugal. Como está agora?

A beleza que conquistou Portugal.

Marisa Cruz, a atriz e apresentadora que se tornou uma das figuras mais queridas da TVI, continua a ser uma presença marcante no panorama mediático português. Regressou às novelas, após estar muitos anos ligada exclusivamente à apresentação, entrando em 2017 em com a «Herdeira», em 2019, reforçou elenco de «A Prisioneira» e «Na Corda Bamba» em 2020 e em 2023 de «Queridos Papás», tudo isto conciliando com o seu trabalho como apresentadora.

Aos 51 anos, mantém uma ligação próxima com os fãs através do Instagram, partilhando momentos do seu dia a dia e reflexões pessoais. Tem também destacado a importância do bem-estar físico e mental, mantendo uma rotina de alimentação equilibrada e prática regular de exercício, como pilates e ioga. 

Carla Marisa da Cruz nasceu em Luanda, Angola, no dia 27 de junho de 1974. Ainda em criança, mudou-se para Portugal e, aos cinco anos, após a morte do pai, foi viver com uma irmã para casa da bisavó em Viseu. Durante a adolescência mudou-se para Lisboa para viver com a mãe.

Aos 16 anos, decidiu seguir a carreira de manequim, apesar do desejo inicial de ser veterinária. Aos 17, começou a viver sozinha e, em 1992, conquistou o título de Miss Portugal, abrindo-lhe portas no mundo da moda e levando-a a viajar para países como França e Japão para trabalhos como manequim.

Após a experiência como modelo, Marisa Cruz transitou para a televisão, destacando-se como apresentadora e atriz. Ao longo dos anos, apresentou programas como "Euromilhões", "Agora é Que Conta" e "Somos Portugal", tornando-se um rosto reconhecido e querido da TVI.

Reelembre-se de uma das entrevistas mais emocionantes e profundas com o apresentador Manuel Luís Goucha: 

Mãe de dois filhos, João e Diogo, frutos do seu casamento com o ex-futebolista João Pinto, Marisa Cruz sempre partilhou com os seguidores o seu percurso pessoal e profissional, incluindo os desafios que enfrentou com a menopausa, que inicialmente encarou com vergonha, mas que hoje vê como uma fase natural da vida.

Hoje, Marisa Cruz continua ativa na televisão e em projetos pessoais, mantendo-se relevante e inspiradora. A sua capacidade de se reinventar e enfrentar os desafios da vida com coragem e autenticidade faz dela uma referência para muitas mulheres portuguesas, relevante e admirada ao longo das décadas. A sua capacidade de se reinventar e enfrentar os desafios da vida com coragem e autenticidade continua a inspirar muitos em Portugal.

Todos a conhecem por Marisa Cruz, mas o seu nome verdadeiro pode surpreender tudo e todos

Hoje

«Mudou a minha vida»: Tiago Teotónio Pereira faz descoberta e lança video viral

qua, 1 out

Atriz da TVI vive situação caricata e recebe centenas de mensagens: «Confesso que como lesada...»

seg, 1 set

"Como é que estarias hoje?": Catarina Siqueira deixa mensagem comovente sobre tragédia familiar

qua, 27 ago

«Passámos por olhares de desconfiança, palavras que magoavam»: Rosa Bela recorda início de relação com Carlos Areia

seg, 11 ago

«Era isto e só isto que queria»: Sara Prata vive dia de aniversário único e inesquecível

seg, 11 ago
