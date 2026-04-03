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Aos 51 anos, apresentadora arrasa em lingerie e prova que a idade é apenas um número

  • TVI Novelas
  • 3 abr, 08:37
Aos 51 anos, apresentadora arrasa em lingerie e prova que a idade é apenas um número - TVI

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Aos 51 anos, Marisa Cruz continua a destacar-se como uma das mulheres mais elegantes, confiantes e admiradas do panorama nacional, provando que o tempo pode ser, acima de tudo, um aliado. Com uma carreira sólida como apresentadora, atriz e ex-modelo, que ganhou projeção após vencer o título de Miss Portugal 1992, a figura pública mantém-se no centro das atenções, não só pelo seu percurso, mas também pela sua imagem irrepreensível.

Ao longo dos anos, Marisa Cruz participou em alguns dos projetos mais marcantes da televisão portuguesa, com destaque para novelas como «Na Corda Bamba», «Prisioneira» e, mais recentemente, «Queridos Papás», onde deu vida à personagem Angelina. No entanto, é fora do ecrã que a apresentadora tem dado que falar nos últimos tempos.

Recentemente, recorreu às redes sociais para partilhar um testemunho honesto e profundo sobre a maturidade, a confiança e o avanço da idade, temas que continuam a ter impacto na vida de muitas mulheres. Num texto emotivo, refletiu sobre a sua evolução pessoal: «Existe uma versão de mim que ficou no caminho… a que esperava ser escolhida para se sentir suficiente… a que achava que ficar em silêncio era sinónimo de ser forte.»

 

Com a frontalidade que a caracteriza, acrescentou: «Hoje sei mais. E esse saber mudou tudo — a forma como me vejo, a forma como me deixo ser vista, e sobretudo, a forma como já não me deixo ir.»

Para além das palavras, é a sua aparência que tem gerado uma verdadeira onda de reações nas redes sociais. Aos 51 anos, Marisa Cruz exibe uma imagem marcante, com um corpo escultural, cuidado e elegante, que reflete não só disciplina, mas também bem-estar e autoconfiança.

A sua sensualidade surge de forma natural e segura, longe de estereótipos, mostrando que a idade não limita a beleza nem a atitude. Pelo contrário, reforça uma presença mais madura, consciente e poderosa, que tem sido amplamente elogiada pelos seguidores.

Mais do que uma questão estética, Marisa Cruz representa uma nova forma de encarar o envelhecimento, onde o foco está no equilíbrio entre corpo e mente. A sua postura demonstra que a verdadeira beleza está na confiança, na experiência e na aceitação de cada fase da vida.

Entre elogios à sua elegância, ao seu estilo e à sua forma física, há uma ideia que se repete: Marisa Cruz continua a ser uma referência, não apenas pela sua aparência, mas pela forma como vive e assume cada etapa da sua vida.

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