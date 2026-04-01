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Aos 51 anos e mais sensual do que nunca, Marisa Cruz desabafa: «Uma versão de mim que ficou no caminho»

  • TVI Novelas
  • 1 abr, 15:44
Aos 51 anos e mais sensual do que nunca, Marisa Cruz desabafa: «Uma versão de mim que ficou no caminho» - TVI

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Aos 51 anos, Marisa Cruz continua a afirmar-se como uma das figuras mais icónicas do entretenimento em Portugal. Reconhecida pela sua versatilidade, Marisa é apresentadora de televisão, atriz e ex-modelo, tendo conquistado grande notoriedade após vencer o título de Miss Portugal 1992, o que catapultou a sua carreira no mundo da moda e televisão. A trajetória profissional de Marisa Cruz inclui algumas das produções televisivas mais reconhecidas do país. Destacam-se os projetos da TVI, a novela «Na Corda Bamba», «Prisioneira» e mais recentemente a atriz deu vida a Angelina nos «Queridos Papás»..

Recentemente recorreu às redes sociais para fazer um testemunho honesto e sem rodeios sobre temas como a maturidade, a confiança, o amor e o avanço da idade , um assunto que continua a ter peso para muitas mulheres.

A apresentadora decidiu abordar esta fase da vida de forma clara, direta e emotiva, partilhando aquilo que tem sentido e aprendido ao longo do tempo. Num texto profundo, refletiu sobre a sua evolução pessoal e emocional: «Existe uma versão de mim que ficou no caminho. A que esperava ser escolhida para se sentir suficiente,

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a que confundia ceder com amar, a que achava que ficar em silêncio era sinónimo de ser forte. ela fez o que sabia, mas hoje sei mais. E esse saber mudou tudo, a forma como me vejo, a forma como me deixo ser vista, e sobretudo -  a forma como já não me deixo ir.»

Com estas palavras, Marisa Cruz mostra uma nova perspetiva sobre si própria, marcada por maior consciência, força e autenticidade, deixando para trás inseguranças e ideias que já não fazem parte do seu presente.

A publicação rapidamente gerou uma onda de reações positivas, com seguidores a destacarem a beleza, a coragem e a transparência do testemunho: «Lindíssima muita beleza»; «Palavras certas, sábias, e de uma transparência bonita. Obrigada pela fragilidade»; «Linda»; «Idade, que é isso??? Beijinho», entre muitos outros elogios.

Este desabafo de Marisa Cruz surge como um exemplo de aceitação, crescimento pessoal e empoderamento, inspirando quem a acompanha a olhar para o passar do tempo com mais leveza e verdade.

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