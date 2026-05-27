“Às vezes o universo faz sentido”: Marisa Cruz vive fase especial e abre o coração

Aos 51 anos, Marisa Cruz mantém-se como uma das figuras femininas mais elegantes, mediáticas e admiradas em Portugal. A sua carreira ganhou destaque após a conquista do título de Miss Portugal 1992, um marco que abriu portas a um percurso sólido na televisão nacional. Desde então, a apresentadora, atriz e ex-modelo tem construído uma trajetória consistente, permanecendo, até hoje, como um rosto amplamente reconhecido pelo público português.

Ao longo dos anos, Marisa Cruz integrou diversos projetos de sucesso na ficção nacional, com especial destaque para novelas como “Na Corda Bamba”, “Prisioneira” e, mais recentemente, “Queridos Papás”, onde interpretou a personagem Angelina. Ainda assim, nos últimos tempos, a sua presença tem sido especialmente notada nas redes sociais, onde partilha momentos do seu quotidiano e reflexões ligadas ao bem-estar e ao estilo de vida.

Conhecida pela proximidade com os seguidores, a apresentadora tem adotado uma comunicação mais pessoal e genuína, revelando com frequência pequenos episódios da sua rotina e aquilo que a motiva diariamente. Recentemente, Marisa Cruz voltou a chamar a atenção ao partilhar uma reflexão acompanhada por vários momentos do seu dia, descrevendo aquilo que considera ser um período particularmente equilibrado a nível pessoal e profissional.

“Às vezes o universo faz sentido não em palavras, mas em tudo o que acontece ao mesmo tempo, no lugar certo”, começou por escrever, antes de enumerar vários momentos da sua semana.

Na publicação, Marisa destacou uma agenda diversificada que inclui compromissos ligados à saúde, trabalho criativo e atividades físicas. “Comecei a semana na @inesnevesgroup com a @drafranpiovesan na consulta de avaliação hormonal”, referiu, acrescentando também uma sessão fotográfica e vários projetos profissionais em desenvolvimento.

A apresentadora mencionou ainda o envolvimento em direção criativa e produção de conteúdos digitais, sublinhando a sua ligação contínua a projetos ligados ao bem-estar e lifestyle. Entre os vários momentos partilhados, Marisa Cruz destacou também atividades físicas e de bem-estar, bem como tempo dedicado à família, que descreveu de forma simples como “Família ❤️”.

A publicação rapidamente gerou reações positivas entre os seguidores, que deixaram mensagens de carinho e admiração pelo seu percurso e energia. Entre os comentários, destacaram-se mensagens como “O nosso orgulho 😍😍” e “Amei a música também”, refletindo o apoio do público à apresentadora.

Com uma presença cada vez mais ativa e inspiradora nas redes sociais, Marisa Cruz continua a afirmar-se como uma figura pública que alia carreira, estilo de vida e proximidade com o público, mantendo uma imagem de elegância e equilíbrio ao longo dos anos.