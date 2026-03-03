Queridos Papás

Marisa Cruz radiante em hotel com companhia especial: «A construir o próximo capítulo»

  • Ontem às 16:51
Um momento especial e único.

Aos 51 anos, Marisa Cruz continua a afirmar-se como uma das figuras mais icónicas do entretenimento em Portugal. Reconhecida pela sua versatilidade, Marisa é apresentadora de televisão, atriz e ex-modelo, tendo conquistado grande notoriedade após vencer o título de Miss Portugal 1992, o que catapultou a sua carreira no mundo da moda e televisão. A trajetória profissional de Marisa Cruz inclui algumas das produções televisivas mais reconhecidas do país. Destacam-se os projetos da TVI, a novela «Na Corda Bamba», «Prisioneira» e mais recentemente a atriz deu vida a Angelina nos «Queridos Papás»..

Recentemente, a atriz partilhou nas redes sociais várias fotografias que mostram momentos de descontração e felicidade num hotel, na companhia de uma amiga. Entre conversas, diversão e momentos de calma, Marisa Cruz deixou uma mensagem inspiradora: «Quando nos juntamos, não é para testar, é para elevar. A base está criada. Agora estamos a construir o próximo capítulo. Fiquem por perto.»

 

A publicação destacou-se não apenas pela beleza das imagens, mas também pelo tom motivacional da mensagem, sugerindo novos projetos ou etapas na vida da atriz. Os comentários à publicação foram imediatos e repletos de carinho, refletindo a admiração do público por Marisa Cruz: «Beleza incomparável»; «És linda»

Entre elogios e corações, os seguidores demonstraram que continuam atentos a cada passo da atriz, valorizando tanto a sua carreira como a sua personalidade.

No plano pessoal, Marisa Cruz foi casada com o antigo futebolista João Vieira Pinto, com quem tem dois filhos: João, nascido em 2005, e Diogo, nascido em 2009. Apesar da separação, mantém uma relação próxima com a família, conciliando a maternidade com uma carreira ativa e de sucesso.

Aos 51 anos, Marisa Cruz continua a inspirar pelo talento, elegância e autenticidade, provando que a sua presença no entretenimento português é tão marcante hoje como foi no início da sua carreira.

Reveja aqui a prestação da atriz na novela «Queridos Papás»: 

