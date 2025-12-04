Sem filtros, Marisa Cruz deixa mensagem a quem poderá passar pelo mesmo: «A mim, deu-me coragem para...»

Sem filtros, Marisa Cruz deixa mensagem a quem poderá passar pelo mesmo: «A mim, deu-me coragem para...»

A apresentadora partilhou um testemunho íntimo sobre esta fase da vida e revelou como transformou o desafio em força.

Marisa Cruz recorreu às stories de Instagram para partilhar um testemunho honesto e sem rodeios sobre a chegada da menopausa, um tema que ainda pesa para muitas mulheres. A apresentadora decidiu abordá-lo de forma clara e direta, descrevendo o que tem vivido desde que esta nova fase começou: «A menopausa chegou sem pedir licença.»

Logo no início, surgiram sintomas marcantes: ondas de calor, insónias, perda de brilho na pele e um corpo que «já não reagia como antes». Marisa admite ainda que sentiu vergonha ao falar de questões como a secura vaginal, lembrando que «existe, sim, mas tem solução».

Também a libido sofreu alterações: «pareceu tirar um tempo para pensar na vida... mas depois voltou!» O lado emocional revelou-se igualmente exigente: «Senti-me num carrossel: um dia a rir, no outro a chorar sem motivo aparente.»

A grande viragem aconteceu quando percebeu que «o silêncio só agravava o peso». Falar com o médico certo, procurar informação e partilhar experiências com outras mulheres mudaram tudo. Marisa reforça que «há soluções, há apoio, há vida depois da menopausa».

Para si, o corpo pede cuidado, o coração pede paciência e a alma pede para ser ouvida. Hoje, vive esta etapa «de forma plena» e muito mais atenta às suas necessidades.

E desta fase de mudança nasceu também algo transformador: a coragem para realizar um sonho antigo. «Nem tudo é mau na menopausa, a mim, deu-me a coragem que precisava para realizar um sonho: a Rhiza, a marca que sonhava criar.»

Com esta partilha franca e inspiradora, Marisa Cruz contribui para quebrar tabus e lembra todas as mulheres de que a menopausa não marca um fim, mas sim o início de uma nova forma de estar, mais consciente, forte e informada.

Fonte: Instagram

 

