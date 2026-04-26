Nos anos 90, era uma das mulheres mais lindas e cobiçadas. Como está agora?

Aos 51 anos, Marisa Cruz mantém-se em evidência como uma das figuras femininas mais elegantes, confiantes e admiradas do panorama nacional, demonstrando que o tempo pode funcionar, acima de tudo, como um aliado. Com uma carreira consolidada enquanto apresentadora, atriz e ex-modelo, impulsionada após a conquista do título de Miss Portugal 1992, a figura pública continua a ocupar um lugar de destaque, não apenas pelo seu percurso profissional, mas também pela sua imagem consistente e cuidada.

Ao longo da sua trajetória, Marisa Cruz integrou vários projetos relevantes da televisão portuguesa, com particular destaque para as novelas «Na Corda Bamba», «Prisioneira» e, mais recentemente, «Queridos Papás», onde interpretou a personagem Angelina. Ainda assim, nos últimos tempos, tem sido sobretudo fora do ecrã que a apresentadora tem vindo a captar atenções.

Ora veja algumas das imagens mais icónicas da atriz e modelo nos anos 90:

Mais do que as suas palavras, é a sua imagem que tem gerado forte repercussão nas redes sociais. Aos 51 anos, Marisa Cruz apresenta uma presença marcante, com um corpo cuidado, elegante e escultural, refletindo disciplina, bem-estar e autoconfiança.

A sua sensualidade manifesta-se de forma natural e segura, afastando-se de estereótipos e reforçando a ideia de que a idade não limita a beleza nem a atitude. Pelo contrário, evidencia uma presença mais madura, consciente e poderosa, amplamente elogiada pelos seus seguidores.

Reveja aqui uma das entrevistas mais profundas da atriz e modelo: