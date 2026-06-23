«Um novo capítulo»: Marisa Cruz anuncia mudança de vida

Marisa Cruz continua a ser uma das figuras mais elegantes e acarinhadas do panorama televisivo português. Aos 51 anos, a apresentadora, atriz e ex-modelo mantém uma presença assídua junto do público, destacando-se não só pelo percurso profissional que construiu ao longo de mais de três décadas, mas também pela forma genuína como partilha momentos da sua vida nas redes sociais.

A sua carreira ganhou projeção em 1992, quando conquistou o título de Miss Portugal, distinção que lhe abriu as portas para o mundo da televisão e da moda. Desde então, Marisa Cruz consolidou-se como um dos rostos mais reconhecidos da televisão nacional, construindo um percurso marcado pela versatilidade e pela longevidade.

Ao longo dos anos, participou em diversos projetos de ficção de sucesso, integrando o elenco de novelas como "Na Corda Bamba", "Prisioneira" e, mais recentemente, "Queridos Papás", onde deu vida à personagem Angelina. Paralelamente, tem mantido uma forte ligação ao público através das redes sociais, onde partilha reflexões sobre o bem-estar, o estilo de vida e vários momentos do seu quotidiano.

Conhecida pela proximidade com os seguidores, Marisa Cruz tem vindo a adotar uma comunicação cada vez mais pessoal, revelando pequenos episódios da sua rotina e as mudanças que vão marcando a sua vida. Recentemente, a apresentadora assinalou o mês do seu aniversário com uma publicação inspiradora, onde reuniu algumas das suas melhores recordações dos últimos tempos e revelou que está a viver uma nova fase, tanto a nível pessoal como profissional.

Na legenda da publicação escreveu: «Junho é o mês do meu aniversário 🎂 coincidência ou não começa também um novo capítulo na minha vida. Nova agência, pessoas que me fazem sentir verdadeiramente acompanhada e projetos que me fazem acordar animada.»

A mensagem rapidamente conquistou os seguidores, que fizeram questão de deixar dezenas de comentários de apoio e carinho. Entre as muitas reações, destacaram-se mensagens como «Viva as 🦀 de junho», «Vivas as caranguejas» e «Mulherrrrr 😍», além de inúmeros elogios à apresentadora e votos de felicidade para esta nova etapa.

Com uma carreira consolidada e uma presença cada vez mais próxima do público, Marisa Cruz continua a afirmar-se como uma das personalidades mais influentes da televisão portuguesa. A nova fase agora anunciada deixa antever novos desafios profissionais, encarados pela apresentadora com entusiasmo e motivação.