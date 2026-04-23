Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Queridos Papás

“Sem drama. Sem dor”: Marisa Cruz impressiona com decisão para a vida

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 56min
“Sem drama. Sem dor”: Marisa Cruz impressiona com decisão para a vida - TVI

Impressiona seguidores

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Aos 51 anos, Marisa Cruz continua a destacar-se como uma das figuras femininas mais elegantes, mediáticas e admiradas em Portugal. Com uma carreira que começou a ganhar projeção após a conquista do título de Miss Portugal 1992, a apresentadora, atriz e ex-modelo construiu um percurso sólido na televisão nacional e mantém-se, até hoje, como um rosto bem conhecido do público.

Ao longo dos anos, Marisa Cruz integrou vários projetos de sucesso na ficção portuguesa, com destaque para novelas como «Na Corda Bamba», «Prisioneira» e, mais recentemente, «Queridos Papás», onde deu vida à personagem Angelina. Ainda assim, nos últimos tempos, tem sido sobretudo através das redes sociais que a figura pública tem chamado a atenção, ao partilhar momentos mais pessoais e reflexões sobre bem-estar e estilo de vida.

Recentemente, Marisa Cruz recorreu ao seu espaço digital para deixar um testemunho sincero sobre a importância de cuidar do corpo e da mente, sublinhando que muitas vezes o cansaço e a falta de energia podem estar ligados a fatores que passam despercebidos.

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Num texto longo e reflexivo, a apresentadora começou por destacar hábitos diários comuns, mas também aquilo que muitas vezes é ignorado: “Há coisas que fazemos por rotina, hidratar, dormir, beber água (ou tentar). E há coisas que adiamos porque parece exagero, porque vai passar, porque estamos ocupadas.” Marisa Cruz chamou a atenção para sintomas frequentemente desvalorizados, como a quebra de energia e de disposição: “A disposição e energia que desaparece e ninguém sabe quando volta.”

A apresentadora explicou ainda que, em muitos casos, o problema pode estar relacionado com carências nutricionais: “Às vezes o corpo não precisa de força de vontade. Precisa de B12 e Ferro.”

Segundo a sua partilha, estes nutrientes são essenciais para o equilíbrio físico e emocional, influenciando diretamente a energia, o humor e até a clareza mental: “Dois nutrientes que muitas mulheres têm em falta silenciosamente, sem grande alarme e que fazem toda a diferença na energia, no humor, na clareza mental e até na forma como te sentes dentro do teu próprio corpo.”

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Marisa referiu também uma abordagem mais específica que decidiu seguir, sublinhando a importância da absorção dos nutrientes: “A opção intravenosa tem uma absorção muito superior ao suplemento oral.”

A apresentadora explicou ainda que recorreu a um acompanhamento clínico especializado, destacando a experiência como positiva e cuidada: “Foi exatamente isso que fiz na Clínica @inesnevesgroup , com a @drafranpiovesan — médica atenta, presente, daquelas que explica tudo com calma e te faz sentir que estás em boas mãos (literalmente).”

E terminou a sua mensagem de forma simples e tranquila: “Sem drama. Sem dor.☺️”

A publicação rapidamente gerou uma onda de reações por parte dos seguidores, que encheram a caixa de comentários com mensagens de apoio, elogios e partilhas pessoais.

Entre os comentários mais destacados, surgiram palavras como: “Linda por fora e por dentro 😍❤️ Obrigada pela confiança e carinho de sempre. É um prazer te atender”; “Sempre maravilhosa nossa Marisa, adorei bjs.”; “Sempre linda parabéns”; “A tua beleza está sempre aí linda Marisa”.

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Outros seguidores aproveitaram ainda o espaço para partilhar experiências pessoais e reflexões sobre maternidade, valores familiares e a importância do equilíbrio entre vida pessoal e cuidado com os filhos, mostrando como a publicação gerou identificação em diferentes níveis.

Com esta partilha, Marisa Cruz volta a reforçar a sua imagem de mulher confiante, cuidadora e atenta ao bem-estar, numa fase da vida em que assume cada vez mais uma postura de autenticidade e reflexão pública.

Mais do que uma simples atualização sobre a sua rotina, a mensagem tornou-se um convite à consciência sobre o corpo, a saúde e a importância de não ignorar sinais silenciosos, especialmente entre as mulheres.

Relacionados

Tony Carreira lança novidade estrondosa e deixa fãs em contagem decrescente

Filipe Delgado faz anúncio bombástico ao lado de dois famosos atores: «Hoje é dia de revelar…»

«Deus faz-nos ter filhos com a pessoa errada»: Maria Sampaio explode contra comentários ofensivos

Queridos Papás

«A mulher mais linda de Portugal»: esta é a atriz que está a dar que falar

Queridos Papás
seg, 13 abr

Marisa Cruz prepara-se para mudar e submete-se a tratamento: “Seguimos juntas”

Queridos Papás
sex, 10 abr

Aos 51 anos, apresentadora arrasa em lingerie e prova que a idade é apenas um número

Queridos Papás
sex, 3 abr

Aos 51 anos e mais sensual do que nunca, Marisa Cruz desabafa: «Uma versão de mim que ficou no caminho»

Queridos Papás
qua, 1 abr

Conheça a apresentadora de televisão que anda a tirar o fôlego nas redes sociais

Queridos Papás
seg, 16 mar

Rosa Bela prepara-se para uma nova etapa: «Antes da história começar»

Queridos Papás
seg, 16 mar
Mais Queridos Papás

Mais Vistos

Vem aí em «Amor à Prova»: Bruno confronta Melanie sobre a droga e dá-lhe três opções

Amor à Prova
Ontem
1

Outro bebé? Sofia arruda faz revelação: “Tudo aconteceu ao mesmo tempo”

dom, 19 abr
2

Sofia Arruda desabafa sobre período difícil: «Agosto foi intenso. Dei colo e precisei de colo»

2 set 2025
3

Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos é, finalmente, desmascarado?

Amor à Prova
Ontem
4

Exclusivo «Amor à Prova»: Carlos droga Simone e finge que tiveram um caso

Amor à Prova
seg, 16 fev
5

Parece a Grécia, mas fica em Portugal. E, esconde um grande 'segredo' que encanta quem lá vai

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí bombástico em «Terra Forte»: Sammy desmascara e humilha Maria de Fátima à frente de todos

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Domingos sente-se mal e é levado de urgência

Amor à Prova
Hoje

Tony Carreira lança novidade estrondosa e deixa fãs em contagem decrescente

Ontem

«Em choque»: Irmã de Rita Pereira expõe situação alarmante que acontece nas escolas e os pais não sabem

Terra Forte
Ontem

Parece a Grécia, mas fica em Portugal. E, esconde um grande 'segredo' que encanta quem lá vai

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Susette e Leumi são despedidos

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Maria Cerqueira Gomes abre uma ferida antiga e revela o que sentiu: “A fase mais difícil da minha vida”

Hoje

“Agora queremos mais”: Noivo de Maria Botelho Moniz faz revelação muito esperada

Hoje

Gesto de Aurea está a comover o país: “Foi mesmo especial”

Hoje

Milhares de reações: Vídeo de David Carreira e Carolina Carvalho com o filho torna-se viral. Entenda o motivo

Hoje

“Sem drama. Sem dor”: Marisa Cruz impressiona com decisão para a vida

Queridos Papás
Hoje

Tony Carreira lança novidade estrondosa e deixa fãs em contagem decrescente

Ontem
Mais Fora do Ecrã