“Sem drama. Sem dor”: Marisa Cruz impressiona com decisão para a vida

Aos 51 anos, Marisa Cruz continua a destacar-se como uma das figuras femininas mais elegantes, mediáticas e admiradas em Portugal. Com uma carreira que começou a ganhar projeção após a conquista do título de Miss Portugal 1992, a apresentadora, atriz e ex-modelo construiu um percurso sólido na televisão nacional e mantém-se, até hoje, como um rosto bem conhecido do público.

Ao longo dos anos, Marisa Cruz integrou vários projetos de sucesso na ficção portuguesa, com destaque para novelas como «Na Corda Bamba», «Prisioneira» e, mais recentemente, «Queridos Papás», onde deu vida à personagem Angelina. Ainda assim, nos últimos tempos, tem sido sobretudo através das redes sociais que a figura pública tem chamado a atenção, ao partilhar momentos mais pessoais e reflexões sobre bem-estar e estilo de vida.

Recentemente, Marisa Cruz recorreu ao seu espaço digital para deixar um testemunho sincero sobre a importância de cuidar do corpo e da mente, sublinhando que muitas vezes o cansaço e a falta de energia podem estar ligados a fatores que passam despercebidos.

Num texto longo e reflexivo, a apresentadora começou por destacar hábitos diários comuns, mas também aquilo que muitas vezes é ignorado: “Há coisas que fazemos por rotina, hidratar, dormir, beber água (ou tentar). E há coisas que adiamos porque parece exagero, porque vai passar, porque estamos ocupadas.” Marisa Cruz chamou a atenção para sintomas frequentemente desvalorizados, como a quebra de energia e de disposição: “A disposição e energia que desaparece e ninguém sabe quando volta.”

A apresentadora explicou ainda que, em muitos casos, o problema pode estar relacionado com carências nutricionais: “Às vezes o corpo não precisa de força de vontade. Precisa de B12 e Ferro.”

Segundo a sua partilha, estes nutrientes são essenciais para o equilíbrio físico e emocional, influenciando diretamente a energia, o humor e até a clareza mental: “Dois nutrientes que muitas mulheres têm em falta silenciosamente, sem grande alarme e que fazem toda a diferença na energia, no humor, na clareza mental e até na forma como te sentes dentro do teu próprio corpo.”

Marisa referiu também uma abordagem mais específica que decidiu seguir, sublinhando a importância da absorção dos nutrientes: “A opção intravenosa tem uma absorção muito superior ao suplemento oral.”

A apresentadora explicou ainda que recorreu a um acompanhamento clínico especializado, destacando a experiência como positiva e cuidada: “Foi exatamente isso que fiz na Clínica @inesnevesgroup , com a @drafranpiovesan — médica atenta, presente, daquelas que explica tudo com calma e te faz sentir que estás em boas mãos (literalmente).”

E terminou a sua mensagem de forma simples e tranquila: “Sem drama. Sem dor.☺️”

A publicação rapidamente gerou uma onda de reações por parte dos seguidores, que encheram a caixa de comentários com mensagens de apoio, elogios e partilhas pessoais.

Entre os comentários mais destacados, surgiram palavras como: “Linda por fora e por dentro 😍❤️ Obrigada pela confiança e carinho de sempre. É um prazer te atender”; “Sempre maravilhosa nossa Marisa, adorei bjs.”; “Sempre linda parabéns”; “A tua beleza está sempre aí linda Marisa”.

Outros seguidores aproveitaram ainda o espaço para partilhar experiências pessoais e reflexões sobre maternidade, valores familiares e a importância do equilíbrio entre vida pessoal e cuidado com os filhos, mostrando como a publicação gerou identificação em diferentes níveis.

Com esta partilha, Marisa Cruz volta a reforçar a sua imagem de mulher confiante, cuidadora e atenta ao bem-estar, numa fase da vida em que assume cada vez mais uma postura de autenticidade e reflexão pública.

Mais do que uma simples atualização sobre a sua rotina, a mensagem tornou-se um convite à consciência sobre o corpo, a saúde e a importância de não ignorar sinais silenciosos, especialmente entre as mulheres.