Todos a conhecem por Marisa Cruz, mas o seu nome verdadeiro pode surpreender tudo e todos

Poucos sabem, mas Marisa Cruz, a atriz e apresentadora amplamente reconhecida do público português, tem no bilhete de identidade o nome completo Carla Marisa da Cruz. Aos 51 anos, a atriz continua a marcar presença no pequeno ecrã, mostrando que o talento e o carisma não conhecem idade. Regressou às novelas, após estar muitos anos ligada exclusivamente à apresentação, entrando em 2017 em com a «Herdeira», em 2019, reforçou elenco de «A Prisioneira» e «Na Corda Bamba» em 2020 e em 2023 de «Queridos Papás», tudo isto conciliando com o seu trabalho como apresentadora.

A apresentadora tem reforçado também a importância do bem-estar físico e mental, revelando que segue uma rotina equilibrada de alimentação, pilates e ioga.

Relembre-se também que depois do sucesso nas passerelles, Marisa Cruz tornou-se um dos rostos mais conhecidos da televisão portuguesa. Apresentou programas de grande audiência como Euromilhões, Agora é Que Conta e Somos Portugal, acumulando também uma sólida carreira como atriz.

Mãe de dois filhos, João e Diogo, fruto do casamento com o ex-futebolista João Pinto, sempre partilhou com os seguidores o lado mais humano da sua vida. Fiel à transparência que a caracteriza, falou abertamente sobre os desafios da menopausa, uma fase que inicialmente encarou com vergonha, mas que hoje encara como um processo natural e libertador.

Atualmente, Carla Marisa Cruz continua ativa, inspiradora e relevante, tanto na televisão como em projetos pessoais. A sua capacidade de se reinventar e enfrentar os desafios com coragem e autenticidade fazem dela uma das mulheres mais admiradas do panorama mediático português — e provam que, independentemente do nome, Marisa Cruz continuará sempre a ser sinónimo de elegância, determinação e talento.

Recorde-se desta conversa da atriz em que revela um momento divertido de bastidores na novela «Queridos Papás»:

