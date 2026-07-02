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O segredo de Marisa Cruz para enfrentar qualquer desafio que está a ser uma inspiração para os fãs

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 59min
O segredo de Marisa Cruz para enfrentar qualquer desafio que está a ser uma inspiração para os fãs - TVI

Uma partilha emotiva com os seguidores.

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Marisa Cruz partilhou uma nova reflexão nas redes sociais, onde deixou uma mensagem de positiva e inspiradora. “Tenho por hábito ver cada desafio como uma oportunidade de crescimento”, escreveu a apresentadora e modelo, numa publicação que convidou os seguidores a pensarem também no que mais agradecem hoje.

A publicação ganhou ainda mais força com os comentários deixados por seguidores, que abriram o coração ao responder à pergunta de Marisa. Entre as reações, houve quem destacasse a maternidade como o maior presente da vida: “Ser mãe dos meus três filhos maravilhosos🥰, melhor presente da vida.” Outro comentário reforçou a mesma ideia, sublinhando a importância da saúde e da família: “Ter os meus 3 filhos maravilhosos e com saúde 🙏”.

Também houve espaço para mensagens mais pessoais e emocionadas, como “Esse sorriso bonito que também me fez sorrir. Obrigado!”, mostrando como a partilha da apresentadora gerou identificação e carinho entre quem a acompanha.

A mensagem de Marisa Cruz encaixa num discurso que tem sido consistente ao longo do tempo, marcado pela resiliência, pela maturidade e por uma visão mais serena da vida. A apresentadora já falou publicamente sobre a forma como os desafios a ajudam a crescer e a importância de valorizar o que realmente conta.

Numa fase em que tem partilhado várias reflexões pessoais, Marisa volta a aproximar-se dos seguidores através de uma linguagem simples, direta e emocional. A publicação transforma uma ideia íntima num convite coletivo à gratidão.

Marisa Cruz construiu uma carreira de mais de três décadas entre a moda, a televisão e a representação, tendo-se afirmado publicamente depois de vencer o título de Miss Portugal em 1992. Ao longo do percurso, passou por programas como «Euromilhões» e «Somos Portugal», além de várias novelas e filmes, consolidando-se como um dos rostos mais conhecidos da televisão portuguesa. Mais recentemente lançou ainda uma gama de produtos de cuidado com a pele:

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