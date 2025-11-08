Depois de uma grande mudança, Marisa Cruz deixa recado que está a comover o país: “Começa agora um novo capítulo”

Marisa Cruz, atriz e apresentadora amplamente reconhecida pelo público português, decidiu dar as boas-vindas a uma nova fase da sua vida com uma mudança de visual marcante. Conhecida pela sua elegância e carisma, a artista de 50 anos surpreendeu os seguidores ao revelar o resultado da transformação — um corte moderno, cheio de atitude e com um toque de sofisticação.

Esta quarta-feira, 5 de novembro, Marisa partilhou nas redes sociais o seu novo look, dizendo adeus ao cabelo comprido que a acompanhou durante anos e dando lugar a um bob elegante e contemporâneo, símbolo de frescura e confiança. A transformação foi realizada no conceituado salão Manubela Cabeleireiros, em Lisboa, e rapidamente se tornou tema de conversa entre fãs e colegas do meio artístico.

Na legenda da publicação, Marisa deixou uma mensagem inspiradora que reflete o momento de renovação que está a viver: “Se a vida pede mudança, eu obedeço… começa agora um novo capítulo✨✂️ Obrigada Bela, adorei 💫❤️”, escreveu, acompanhando o texto com uma fotografia onde exibe o novo visual com um sorriso radiante.

A reação dos seguidores não se fez esperar. Nos comentários, multiplicaram-se os elogios à apresentadora e à ousadia da mudança: “Lindona”, “Uau”, “Ai que gira 😍”, “EU AMEIIII, apoiei muito esta mudança!!”, e “Top 😍” foram apenas algumas das mensagens deixadas por fãs encantados.

Mais do que uma alteração estética, esta mudança de visual representa para Marisa Cruz um novo começo — uma forma de celebrar o crescimento, a maturidade e a liberdade pessoal. A atriz mostra, assim, que a beleza está também na coragem de mudar e que cada fase da vida pode ser vivida com brilho, confiança e autenticidade.

Com o novo corte, o ar moderno e o entusiasmo contagiante, Marisa Cruz prova que o estilo é uma extensão da alma — e que começar um “novo capítulo” pode, às vezes, ser tão simples (e transformador) quanto uma ida ao cabeleireiro.

