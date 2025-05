Marta Andrino está em contagem decrescente para um momento muito importante

Após ter estado 'isolada', Marta Andrino escreve desabafo: «Agora é a hora de regressar»

Marta Andrino está prestes a celebrar mais um aniversário — e a empolgação é tanta que a atriz já entrou em contagem decrescente! Foi nas redes sociais que a artista, de 37 anos, partilhou uma fotografia cheia de boa disposição, revelando aos seguidores que o dia 14 de junho está a chegar… e que é impossível esconder o entusiasmo.

«Daqui a 1 mês faço anos 🎉🥳 Mas continuo a sentir-me uma miúda 🤣 Estou como os meus filhos, a contar por ordem decrescente até ao dia 14 de Junho!», escreveu na legenda da publicação.

Na imagem, a atriz surge com um look descontraído e cheio de cor, que não passou despercebido: uma t-shirt rosa, colete verde e uma mala amarela a tiracolo, adornada com um lenço vermelho preso na alça. De óculos de sol e sorriso no rosto, a atriz mostrou que sabe como arrasar com simplicidade e estilo.

Os fãs reagiram de imediato com carinho e elogios: «Muito bom», «Que bom! Nunca devemos deixar esmorecer a criança que vive em nós, nunca mesmo», «Linda ❤️ Adoro a combinação de cores e texturas 🌈», «És linda, Marta! Pareces uma jovenzinha ❤️❤️❤️ beijinhos 😘».

Recorde-se que Marta Andrino é casada com o ator Frederico Amaral, com quem partilha uma bonita história de amor e uma família feliz. O casal tem dois filhos em comum: Manuel, de 9 anos, e António, de 6.