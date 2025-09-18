Festa é festa

«Está a superar a expectativas»: Marta Andrino e Frederico Amaral vivem aventura longe de Portugal

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 51min
«Está a superar a expectativas»: Marta Andrino e Frederico Amaral vivem aventura longe de Portugal - TVI

Marta Andrino rumou até à ilha de Djerba, na Tunísia, e partilhou com os seguidores os primeiros momentos da viagem, confessando que o destino já superou todas as expectativas.

  • Marta Andrino e Frederico Amaral viajaram até à ilha de Djerba, na Tunísia.

  • Os atores partilharam um reels no Instagram, onde se mostraram encantados com o destino.

Marta Andrino embarcou numa viagem até à ilha de Djerba, na Tunísia, e fez questão de partilhar os primeiros registos com os seguidores do Instagram. Ao lado do marido Frederico Amaral, a atriz vive dias de sonho.

Num reels publicado na rede social, Marta mostrou-se deslumbrada com a paisagem e não escondeu o entusiasmo: «Querem saber qual foi a viagem que marcámos? Tunísia, ilha de Djerba e já está a superar as expectativas».

Conhecida pela proximidade que mantém com os fãs, a atriz partilhou imagens que revelam o ambiente paradisíaco do destino, com mar, sol e cenários de cortar a respiração. A publicação gerou de imediato várias reações, com seguidores a elogiar a escolha e a sonhar com um destino que promete conquistar cada vez mais viajantes portugueses.

 

Marta Andrino completou 38 anos e assinalou a data com uma celebração muito especial, rodeada de amor, natureza e os sorrisos da família. A atriz partilhou nas redes sociais um vídeo emocionante onde mostra detalhes da festa — descrita por si como “a mais bonita” que já teve.

No registo, vemos a atriz ao lado da família num cenário encantador: um jardim cuidadosamente decorado com flores, cores suaves e um ambiente repleto de ternura. O momento foi vivido com simplicidade, mas com uma forte carga emocional e estética, em sintonia com a personalidade da atriz.

«Amo abraços, amo flores, amo cores pastel e amo a minha família»

Na descrição do vídeo, Marta expressou toda a sua gratidão e alegria: “Yeah!! Tenho 38 🥳 Quem diria que um dia teria uma festa assim? A vida é mesmo bonita e com flores ainda mais. Quem me conhece sabe que amo abraços, amo flores, amo cores pastel e amo a minha família. 💐”.

A atriz aproveitou ainda para agradecer a quem ajudou a tornar este dia tão especial:

Obrigada @borboleta_palaciana por combinar tudo isto com tanta dedicação, e obrigada por me dares a conhecer a @nancy_luzdecorevents que embelezou ainda mais este jardim. Obrigada amigos pelo carinho que hoje, em especial, me fizeram sentir ♥️”.

Amigos e colegas não ficaram indiferentes

A publicação rapidamente se encheu de mensagens de carinho e felicitações, tanto de fãs como de colegas do meio artístico. Entre os comentários destacam-se: Sílvia Rizzo: “Parabéns Martinha! 🤩😍 Tudo de bom!”, Ana Guiomar: “Parabéns querida @martaandrino ❤️”, Paula Lobo Antunes: “Parabéns à mais linda de todas ❤️❤️”.

Um dia feliz e cheio de significado

Sem grandes extravagâncias, mas com enorme significado emocional, Marta Andrino mostrou que a felicidade pode mesmo estar nos detalhes: nas flores, nos abraços e nos sorrisos partilhados.

