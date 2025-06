Marta Andrino abre o coração: «Fico a ponderar se é a decisão certa»

Marta Andrino não esconde a emoção: «O dia mais aguardado do ano»

Marta Andrino é a mais recente convidada do podcast A Caravana, conduzido por Rita Ferro Alvim, e a conversa promete tocar o coração de quem a ouvir. Num tom íntimo, a atriz fala sobre o seu percurso, os desafios da vida e as reflexões que a acompanham no dia a dia.

Foi através das redes sociais que Rita anunciou a presença da atriz no programa, partilhando um teaser emocionante no Instagram. No vídeo, vemos vários momentos da conversa, marcada pela leveza, emoção e autenticidade. A descrição não deixa dúvidas sobre o tom da entrevista: «Como não levar o sorriso da @martaandrino n’A Caravana?! Cá está ela numa conversa bonita e inspiradora entre esconsos, vocação e decoração. Espero que adorem».

Durante a conversa, Marta Andrino partilha memórias e pensamentos profundos, como o impacto de um cheiro que a remete para recordações marcantes: «Esconsozinho, e tinha um cheiro, e eu lembro-me desse cheiro. Era um cheiro meio que botão, de humidade, de madeira, não sei bem». Mas é numa confissão espontânea que a artista revela a vulnerabilidade que a torna tão humana e próxima do público: «Normalmente a resposta vem-me logo, e eu depois fico a ponderar se é a decisão certa ou não...» A atriz também falou sobre a sua determinação e a vontade de se afirmar pelo mérito: «Eu queria dar provas, não. Eu estou aqui porque eu mereço estar aqui. E pronto, e acho que já se passaram uns anos...».

Entre memórias, dúvidas e certezas, Marta Andrino mostra-se autêntica e segura da sua caminhada, num episódio que promete inspirar quem a acompanha. Nas redes sociais, os elogios não tardaram. Uma seguidora comentou: «Adoro a @martaandrino. Tem sempre uma boa vibe. Vou ver/ouvir de certeza 🩷».

Este episódio de A Caravana é uma oportunidade única para conhecer melhor a atriz — não apenas a profissional, mas a mulher por detrás dos holofotes.