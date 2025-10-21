Carla e Marta Andrino emocionam Portugal: mãe e filha unidas contra o cancro da mama

  TVI Novelas
  • Há 3h e 15min
Mensagem de amor e esperança.

Em outubro de 2025, uma conhecida revista portuguesa destacou um gesto comovente de Carla Andrino e Marta Andrino, mãe e filha, que se juntaram numa campanha solidária de prevenção do cancro da mama. A iniciativa, enquadrada no Outubro Rosa, teve como principal objetivo sensibilizar a população para a importância do diagnóstico precoce e partilhar mensagens de esperança e superação.

A campanha teve um significado especial para ambas, uma vez que Carla Andrino enfrentou a doença em 2017, experiência que marcou profundamente a sua vida e a da sua família. A atriz tem, desde então, partilhado a sua história com coragem e empatia, inspirando muitas mulheres a cuidarem de si e a não desvalorizarem os sinais de alerta. Hoje em dia está curada e a viver uma fase muito feliz.

Marta Andrino, que integrou o elenco da novela “Festa é Festa” da TVI, acompanhou de perto a luta da mãe e destacou a importância de falar abertamente sobre o tema, reforçando a ideia de que a prevenção pode salvar vidas. Num post de colaboração publicado nas redes sociais, as duas atrizes surgem num lindo jardim, em grande boa disposição, afeto e cumplicidade, acompanhadas de uma legenda carregada de emoção: «Gostamos de estar juntas. Gostamos de trabalhar juntas. Gostamos de rir juntas. Gostamos de chorar juntas. O Outubro é contigo, ainda mais rosa 💕»

A publicação rapidamente recebeu uma onda de carinho por parte dos seguidores, com comentários como:: «Tão bom»,«Como eu gostaria de estar convosco 💖», «Lindaaaa🩷🩷🤩🤩 Tal mãe tal filha 🤗😀🩷🩷 Beijinhos»,«Tão bonitas❤️», «Lindíssimas ❤️❤️❤️»,«Adoro estas duas».

O gesto reforça a imagem de união, força e ternura que caracteriza Carla e Marta Andrino, demonstrando que, para além do talento que partilham nos ecrãs, também partilham uma missão solidária e um exemplo inspirador de amor e resiliência.

Reveja aqui uma das entrevistas mais emotivas entre mãe e filha durante uma das fases mais dificeis de vida de Carla em 2017. 

Em pleno Outubro Rosa, a mensagem das atrizes é clara: estar atenta, cuidar-se e apoiar quem luta contra o cancro da mama é um ato de amor — próprio e pelos outros.

