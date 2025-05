De ir às lágrimas... Carla Andrino é surpreendida e não contém as lágrimas em momento especial

O Dia da Mãe foi celebrado com emoção redobrada na família Andrino. Marta Andrino decidiu surpreender a mãe, Carla Andrino, de forma muito especial, e partilhou o momento tocante nas redes sociais.

Todas as formas são válidas de mostrar o nosso amor. ♥️ Desta vez, peguei em mim e nos miúdos e rumámos ao Porto para surpreender a minha mãe e estarmos juntos no último fim de semana do espectáculo “Cheque-Mate” no Teatro Sá da Bandeira. Desta não te esqueces mãe @andrinocarla ? AMO-TE", escreveu a atriz na legenda da publicação.

No vídeo partilhado, vemos Carla Andrino completamente desprevenida quando os netos surgem a gritar “avó!” e a correr para lhe dar abraços apertados. A atriz emociona-se visivelmente com a surpresa e acaba por chorar, comovida com a presença inesperada da filha e dos netos.

Viemos fazer uma surpresa à mãe/avó. Vejam a reação!", escreveu Marta na publicação que acompanha o vídeo.

No final do vídeo partilhado por Marta Andrino, vemos Carla Andrino no palco do Teatro a agradecer os aplausos do público.. Marta Andrino fez questão de sublinhar a admiração pela mãe com uma frase simples, mas cheia de orgulho:

Viemos aplaudir mais uma vez".

A publicação rapidamente recebeu reações calorosas dos seguidores, que se mostraram emocionados com a ternura do gesto e a cumplicidade entre mãe, filha e netos. Foi, sem dúvida, um Dia da Mãe inesquecível, marcado por amor, família e arte.

Veja o momento emotivo, aqui:

Veja também: