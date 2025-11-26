«8 anos depois…»: Casal da TVI está finalmente noivo e o pedido de casamento foi digno de um filme

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 52min
«8 anos depois…»: Casal da TVI está finalmente noivo e o pedido de casamento foi digno de um filme - TVI

Não vai acreditar no local do pedido de casamento.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Os atores Marta Andrino e Frederico Amaral viajaram até Paris para celebrar o amor num dos locais mais especiais para o casal. O que não esperavam era que a cidade voltasse a ser palco de um momento único: o casal ficou noivo novamente, oito anos depois do primeiro pedido.

A atriz já tinha revelado, no passado, que não sonha propriamente com o casamento, mas que ser pedida em casamento, e em Paris, tinha para si um significado muito especial. Recordando o momento vivido há quatro anos, Marta Andrino escreveu, na altura: «Notícia bombástica! Faz hoje 4 anos que fui pedida em casamento. Sim, 4 anos. Sim, em casamento, com anel e tudo. Estava grávida do António, o Manuel tinha 2 anos, estávamos em Paris e o Frederico perguntou-me: “Queres casar comigo?”»

Ora veja: 

Na mesma partilha, assumiu que nunca teve o desejo de casar, mas que desejava ser pedida em casamento — sonho esse que o companheiro realizou. E acrescentou: «Não tenho propriamente o sonho de casar mas tinha o sonho de ser pedida em casamento e o meu amor realizou-o. Já lhe disse: ‘pega no anel e volta a pedir-me’. Eternamente noiva ♥️»

Na manhã desta quarta-feira, 26 de novembro, o casal regressou a Paris e, para surpresa de Marta, o momento voltou a repetir-se. A atriz não escondeu o entusiasmo e partilhou com os seguidores: «8 anos depois, mesmo dia, mesma cidade ♥️🇫🇷💍 Qual a probabilidade?»

A felicidade é evidente, e Marta Andrino reafirma assim a ideia de ser “eternamente noiva”, vivendo este gesto romântico como um símbolo da história que partilha com Frederico Amaral.

A publicação rapidamente se encheu de mensagens de felicitação e ternura. Entre os muitos comentários, destacaram-se: «Muitas felicidades sempre 🙌🙏»; «Lindossss!😘»; «Já somos duas, tenho o sonho de ser pedida em casamento mas ser eternamente noiva 😍»; «Lindo demais ❤️❤️»; «Por cá também estamos assim, noiva há uns 15 anos 🤣».

As reações mostram que o gesto romântico do casal conquistou não só os seus seguidores, mas também muitos que se identificam com a ideia de viver o noivado como uma celebração duradoura.

Recorde-se que Marta Andrino e Frederico Amaral, um casal na vida real participaram juntos na novela Festa é Festa. Marta Andrino interpretou a personagem Fatinha (Maria de Fátima), um papel que a atriz considera muito especial e no qual viveu durante muito tempo e Frederico Amaral era policia.

Relacionados

A “deusa” de Agir: Catarina Gama, grávida e mais sensual que nunca

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

Mais Vistos

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

A Fazenda
Hoje
1

Sensual e talentosa, esta atriz é namorada de uma estrela da TVI

A Fazenda
ter, 15 jul
2

Vem aí em «Terra Forte»: Incentivada, Flor toma uma decisão que pode mudar o rumo da história

Terra Forte
Hoje
3

Vem aí em «Terra Forte»: Flor conta a António o plano para acabar o namoro de Rosinha com o irmão

Terra Forte
dom, 9 nov
4

«Há dias que nos trazem uma Saudade»: Ana Guiomar comove o país ao recordar pessoa que marcou a sua vida

Ontem
5

Quando se trata de arrasar, Ana Guiomar não falha. Ninguém esquece estes looks

Festa é Festa
qua, 19 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor desmascara Maria de Fátima e expõe segredo que ninguém estava à espera

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio diz tudo o que tem guardado a Mariana e Laura. E, não é bom

A Protegida
Hoje

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

A Fazenda
Hoje

«Nem dei por acontecer»: Atriz da TVI assume relação com ator 9 anos mais novo

Ontem

A “deusa” de Agir: Catarina Gama, grávida e mais sensual que nunca

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Tensão máxima! Cobra manipula Sammy e apaga pistas da sabotagem

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Matilde Reymão vive experiência única em Nova Iorque ao lado de ator famoso

A Protegida
Hoje

Grávida, atriz famosa recebe prenda insólita: «A fé que os meus amigos têm em mim»

Hoje

Nunca mais verá ‘Terra Forte’ da mesma forma: Rita Pereira faz revelação surpreendente dos Bastidores

Terra Forte
Hoje

«Depois de muitos meses»: Pedro Bianchi Prata mostra o momento em família mais desejado

Hoje

«8 anos depois…»: Casal da TVI está finalmente noivo e o pedido de casamento foi digno de um filme

Hoje

A “deusa” de Agir: Catarina Gama, grávida e mais sensual que nunca

Hoje
Mais Fora do Ecrã