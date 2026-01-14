Festa é festa

«As mudanças vêm sempre»: Quando menos se esperava, Marta Andrino surpreende fãs

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 38min
Revelamos tudo.

A atriz Marta Andrino, de 39 anos, noiva do ator Frederico Amaral, surpreendeu os fãs ao partilhar nas redes sociais uma mudança radical na sua imagem, que rapidamente gerou uma onda de reações entusiásticas.

Conhecida pela sua autenticidade e proximidade com o público, a atriz decidiu apostar numa transformação visual significativa e mostrou todo o processo de mudança de visual, revelando o novo look com orgulho. O resultado não passou despercebido: cabelo curto, cheio de caracóis, num estilo fresco e cheio de personalidade.

Na publicação, Marta Andrino deixou uma reflexão pessoal sobre o significado desta mudança, sublinhando que as transformações exteriores acompanham, muitas vezes, processos internos: «As mudanças vêm sempre de dentro, mas para quem ama cortar o cabelo como eu, ajuda muito ♥️✂️ @mrmatt.hair a fazer magia com os meus caracóis 🙌🏼»

A reação dos seguidores foi imediata e calorosa. A caixa de comentários encheu-se de elogios, com mensagens como «Amo !!», «Adorooo», «Linda», «Gatinha Linda» e «Perfeita», refletindo o carinho e a admiração do público pela atriz.

Esta mudança de visual surge como mais uma demonstração da confiança e liberdade com que Marta Andrino vive esta fase da sua vida, mostrando que assumir mudanças pode ser também uma forma de celebração pessoal — algo que os fãs claramente aplaudiram.

