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“Dos dias mais importantes”: Marta Andrino e Frederico Amaral vivem momento marcante em família

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 9min
“Dos dias mais importantes”: Marta Andrino e Frederico Amaral vivem momento marcante em família - TVI

Uma onda de carinho.

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Marta Andrino e Frederico Amaral continuam a ser um dos casais mais acarinhados do meio artístico nacional, tanto pela carreira sólida na televisão e no teatro como pela relação estável que têm mantido ao longo dos anos. O casal conheceu-se nos bastidores da série da TVI “I Love It”, em 2013, e desde então construiu uma família que tem conquistado a simpatia do público.

O casal é pai de dois filhos, Manuel, de 11 anos, e António, de 8 anos, e é precisamente este último que esteve recentemente em destaque nas redes sociais da família. Para assinalar o seu aniversário, os atores partilharam uma fotografia em família, captada num ambiente de grande alegria e cumplicidade, onde todos surgem sorridentes e visivelmente felizes.

O pequeno António celebrou o seu 8.º aniversário, aparecendo na imagem mascarado e muito entusiasmado com o momento festivo. A publicação foi acompanhada por uma mensagem emotiva da mãe, que destacou a importância desta data para toda a família: “O dia do nosso ANTÓNIO é para nós dos dias mais importantes para todos 🥳 Parabéns filho‼️ Que esse sorriso continue a ser o teu maior amigo ♥️ amamos-te tanto meu amor”

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A partilha rapidamente gerou uma onda de carinho por parte dos seguidores, que encheram a publicação de mensagens de parabéns e elogios à família. Entre os comentários, destacam-se palavras como: “Parabéns à gargalhada mais linda ❤️”, “Que sejas muito feliz, muitos sorrisos com esses pais maravilhosos”, “Ohh tão querido!! Muitos parabéns” e “Feliz dia de aniversário do António e papás”. Muitos fãs fizeram questão de reforçar também a admiração pelo ambiente familiar próximo e afetuoso.

Ao longo dos anos, Marta Andrino e Frederico Amaral têm procurado manter um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, partilhando ocasionalmente momentos familiares com os seguidores, mas sempre com discrição e naturalidade. Esta nova partilha volta a evidenciar a imagem de uma família unida e feliz, reforçando a ligação especial que o casal mantém com o público português, que continua a acompanhar com carinho o seu percurso dentro e fora das ecrãs.

Veja aqui mais um video ternurento em família: 

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