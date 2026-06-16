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Hilariante: Marta Andrino «expulsa» Frederico Amaral do carro e torna-se viral

  • TVI Novelas
  • Há 49 min
Hilariante: Marta Andrino «expulsa» Frederico Amaral do carro e torna-se viral - TVI

Uma cena viral.

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Marta Andrino e Frederico Amaral são atualmente um dos casais mais queridos do panorama artístico português, destacando-se não só pelas carreiras consolidadas na televisão e no teatro, mas também pela relação sólida e cúmplice que têm vindo a construir ao longo dos anos. O casal conheceu-se em 2013, nos bastidores da série da TVI “I Love It”, momento que marcou o início de uma história de amor que rapidamente evoluiu para uma vida em comum e para a construção de uma família.

Ao longo do tempo, Marta Andrino e Frederico Amaral tornaram-se pais de dois filhos, Manuel, de 11 anos, e António, de 8, partilhando frequentemente momentos do seu quotidiano familiar, sempre com uma forte dose de autenticidade e sentido de humor. Essa proximidade com o público tem sido um dos fatores que mais contribui para a popularidade do casal nas redes sociais.

Além do lado familiar, os dois atores têm conquistado os seguidores com partilhas descontraídas do dia a dia, onde o humor assume frequentemente um papel central. Recentemente, Frederico Amaral voltou a divertir os fãs ao publicar um vídeo onde surge ao lado de Marta Andrino dentro de um automóvel. Num momento de brincadeira, o ator mexe no braço da atriz, numa zona mais “flácida”, o que gera de imediato uma reação igualmente bem-humorada por parte de Marta, que decide, em tom de gozo, “expulsar” o marido do carro.

Ora veja:

O momento rapidamente se tornou viral entre os seguidores, que não resistiram à espontaneidade do casal e encheram a publicação de comentários divertidos e elogiosos. Entre as reações, destacaram-se mensagens como “Ahahah”, “Maravilhosos”, “igual ao meu bracinho”, “Bem feita 😂😂 muito bom Marta”, “porta-te bem senão vais a pé” e ainda comentários mais descontraídos como “Um homem que sabe cozinhar e é portista? Eu perdoava”.

Este tipo de interação reforça a imagem de Marta Andrino e Frederico Amaral como um casal próximo, genuíno e com forte sentido de humor, algo que continua a conquistar o público português e a tornar as suas partilhas momentos de leveza e identificação para muitos seguidores.

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