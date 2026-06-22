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Marta Andrino “apanhada em flagrante” por Frederico Amaral durante férias na Jamaica

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 9min
Marta Andrino “apanhada em flagrante” por Frederico Amaral durante férias na Jamaica - TVI

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Marta Andrino e Frederico Amaral são atualmente um dos casais mais acarinhados do panorama artístico português, destacando-se não só pelas carreiras consolidadas na televisão e no teatro, mas também pela relação estável, cúmplice e duradoura que têm vindo a construir ao longo dos anos. O casal conheceu-se em 2013, nos bastidores da série da TVI “I Love It”, momento que marcou o início de uma história de amor que evoluiu de forma natural para uma vida em comum e para a construção de uma família. Desde então, têm seguido um percurso conjunto que os tornou uma das duplas mais admiradas pelo público português.

Ao longo do tempo, Marta Andrino e Frederico Amaral tornaram-se pais de dois filhos, Manuel, de 11 anos, e António, de 8, partilhando frequentemente momentos do seu quotidiano familiar com os seguidores. Essa partilha, feita com autenticidade e sentido de humor, tem reforçado a proximidade do casal com o público, que acompanha com carinho a forma descontraída como vivem o dia a dia em família. A espontaneidade com que expõem pequenos episódios da vida doméstica tem sido um dos principais motivos da sua popularidade nas redes sociais.

Para além da vertente familiar, o casal também se destaca pela forma leve e divertida com que comunica com os fãs. Recentemente, Frederico Amaral voltou a captar atenções ao partilhar um momento das férias que o casal está a desfrutar na Jamaica. Num vídeo publicado nas redes sociais, o ator mostrou Marta Andrino a dormir num autocarro, acompanhando a publicação com humor: “Uma coisa nunca antes vista… A MARTA A DORMIR NA JAMAICA!!!”.

A partilha gerou de imediato inúmeras reações por parte dos seguidores, que responderam com mensagens bem-dispostas e cheias de carinho, entre elogios, brincadeiras e votos de boas férias. Comentários como “Continuação de óptimas férias bom descanso”, “Bem merece dormir em qualquer lado” ou “O cansaço vence onde quer que seja” multiplicaram-se, refletindo o ambiente de leveza e simpatia que envolve o casal.

Entre carreiras consolidadas, vida familiar e momentos partilhados com humor, Marta Andrino e Frederico Amaral continuam a afirmar-se como uma das duplas mais queridas do meio artístico português, mantendo uma relação próxima com o público e uma imagem de cumplicidade que tem resistido ao tempo.

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