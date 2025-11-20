Marta Andrino e Frederico Amaral celebram o amor com momento inesquecível

Marta Andrino e Frederico Amaral viveram recentemente um momento muito especial e romântico, que a atriz partilhou nas suas redes sociais. O casal celebrou a relação com uma experiência intimista numa loja de joias, brindando ao amor como se fosse um pequeno «casamento». Marta publicou um story no Instagram, legendando: «Hoje vou apenas deixar aqui um pedacinho de um momento lindo que vivemos hoje com as @catarinojoiaserelogios».

Este momento mostra a forte ligação e cumplicidade entre os dois, que continuam a cultivar o amor apesar dos anos de relação e da vida familiar atarefada.

Marta Andrino e Frederico Amaral são um dos casais mais conhecidos do panorama televisivo português, tanto pelas suas carreiras individuais como atores como pela relação que mantém há cerca de dez anos. O romance começou nos bastidores da TVI, quando se conheceram durante as gravações da série juvenil "I Love It" (2013-2017). Foi ali que se apaixonaram, iniciando uma história de amor que se mantém sólida até hoje.

O casal é pai de dois filhos, Manuel e António, e Marta é filha da também atriz Carla Andrino, o que torna a ligação à televisão e às artes ainda mais marcante.

Com pequenos gestos como este momento romântico, Marta e Frederico provam que, para além da fama e da carreira, o essencial é partilhar momentos de felicidade e cultivar o amor todos os dias. A vida a dois e a família continuam a ser o centro da sua história, consolidando-os como um exemplo de parceria duradoura no meio artístico português.