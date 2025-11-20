Marta Andrino e Frederico Amaral celebram o amor com momento inesquecível

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 41min
Marta Andrino e Frederico Amaral celebram o amor com momento inesquecível - TVI

Como se fosse um casamento.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Marta Andrino e Frederico Amaral viveram recentemente um momento muito especial e romântico, que a atriz partilhou nas suas redes sociais. O casal celebrou a relação com uma experiência intimista numa loja de joias, brindando ao amor como se fosse um pequeno «casamento». Marta publicou um story no Instagram, legendando: «Hoje vou apenas deixar aqui um pedacinho de um momento lindo que vivemos hoje com as @catarinojoiaserelogios».

Este momento mostra a forte ligação e cumplicidade entre os dois, que continuam a cultivar o amor apesar dos anos de relação e da vida familiar atarefada.

Marta Andrino e Frederico Amaral são um dos casais mais conhecidos do panorama televisivo português, tanto pelas suas carreiras individuais como atores como pela relação que mantém há cerca de dez anos. O romance começou nos bastidores da TVI, quando se conheceram durante as gravações da série juvenil "I Love It" (2013-2017). Foi ali que se apaixonaram, iniciando uma história de amor que se mantém sólida até hoje.

O casal é pai de dois filhos, Manuel e António, e Marta é filha da também atriz Carla Andrino, o que torna a ligação à televisão e às artes ainda mais marcante.

Com pequenos gestos como este momento romântico, Marta e Frederico provam que, para além da fama e da carreira, o essencial é partilhar momentos de felicidade e cultivar o amor todos os dias. A vida a dois e a família continuam a ser o centro da sua história, consolidando-os como um exemplo de parceria duradoura no meio artístico português.

Relacionados

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

«Vieram em socorro»: O gesto de amor que salvou Marta Melro numa semana difícil

Mais Vistos

Exclusivo «A Protegida»: Tragédia! JD desaparece e Hector reescreve a carta de despedida

A Protegida
ter, 11 nov
1

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus acorda na casa de Maria de Fátima e dá de caras com ela

Terra Forte
ter, 18 nov
2

Vem aí em «Terra Forte»: António apanha Sammy e Flor em momento comprometedor

Terra Forte
Hoje
3

Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie

A Fazenda
seg, 17 nov
4

Acabaram as dúvidas: Eis o que realmente se passa entre Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly

ter, 18 nov
5

Máquina de limpeza de estofos da Rowenta atinge preço histórico — uma ajuda prática para manter a casa impecável

ter, 18 nov
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?

A Protegida
Hoje

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

Queridos Papás
Hoje

Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital

A Fazenda
Ontem

Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural

A Protegida
ter, 18 nov

Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima

Terra Forte
ter, 18 nov
FORA DO ECRÃ

«A todos os que não desistiram»: Atriz famosa deixa fãs preocupados com desabafo alarmante

Hoje

«Tinha de acontecer»: Após ser pai, Agir, filho de Helena Isabel, anuncia novidade inesperada

Hoje

Marta Andrino e Frederico Amaral celebram o amor com momento inesquecível

Hoje

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

Queridos Papás
Hoje

«Vieram em socorro»: O gesto de amor que salvou Marta Melro numa semana difícil

Ontem

«São uma ofensa»: Jessica Athayde não cala a revolta com situação frustrante

Ontem
Mais Fora do Ecrã