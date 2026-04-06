Marta Andrino e Frederico Amaral ficam de coração apertado com os filhos

Marta Andrino e Frederico Amaral são um dos casais mais conhecidos do panorama artístico português, tanto pela sua carreira consolidada na televisão e no teatro como pela relação duradoura e próxima do público. O casal apaixonou-se nos bastidores da série da TVI “I Love It” em 2013 e hoje tem dois filhos, Manuel, de 11 anos, e António, de 8 anos.

Recentemente, partilharam nas redes sociais um vídeo emotivo e divertido em que os filhos viajaram de avião sozinhos, com assistência, pela primeira vez, mostrando a mistura de humor e preocupação de pais típica de quem vê os filhos a crescerem. Frederico Amaral comentou com humor: «Eles só retêm meia informação» e revelou ainda algumas instruções que deu aos filhos antes da viagem, como pedir que ligassem para avisar quando chegassem. No vídeo, Manuel responde de forma espontânea: “Pai, o piloto acabou de dizer que estamos a descer!!!?”, provocando risos e identificação de muitos seguidores.

Os comentários dos fãs foram carregados de carinho e humor, incluindo mensagens como «A Alegria superou a informação. E nós vemos os nossos meninos crescerem sem pedir autorização. Grande Manuel 😘😘😘», «Ai, os pais sempre preocupados ❤️❤️, mas o piloto é que sabe» e «Só para desculpar a criança, os meus pais fizeram-me o mesmo outro dia».

Este momento mostra de forma divertida e emotiva a realidade de ver os filhos ganharem autonomia, equilibrando orgulho e preocupação, e reforça a imagem de Marta Andrino e Frederico Amaral como pais presentes, atentos e cheios de humor.

Conheça melhor o casal aqui: